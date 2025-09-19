پخش زنده
خطیب موقت ماز جمعه بیرجند : دوران دفاع مقدس گنجینه ارزشمند برای انقلاب و نظام و امید است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، خطیب موقت نماز جمعه بیرجند در خطبههای این هفته با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس گفت: جامعه امروز به امید نیاز دارد و باید فتنه دشمنان از بین برود همانگونه که مستکبران در هشت سال دفاع مقدس کنار زده شدند و مردم ایران در مقابل انها ایستادند و پیروز شدند.
حجت الاسلام مختاری با بیان وجود مشکلات در کشور افزود: ما هم اکنون نعمتهای زیادی داریم و دشمن به خوبی این را متوجه شده و به همین علت با دروغ و تهدید در جنگ ترکیبی همه جانبه تلاش میکند تا ذهنها رامنحرف کند.
وی به آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: معلمان و اساتید باید متعهد و متوجه به رسالت خطیر خود باشند چرا که امانت مردم و سرمایه آینده انقلاب را پرورش میدهند.