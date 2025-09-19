معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با تاکید بر اینکه چابک‌سازی دولت مورد تاکید رهبر انقلاب است، گفت: هدف دولت از کوچک‌سازی، افزایش بهره‌وری است و در خصوص نیروی انسانی نیز به هیچ وجه نگاه حذفی نداریم.

به گزارش خبرگزاری صدا سیما، «علاءالدین رفیع‌زاده» با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور پزشکیان در خصوص کوچک‌سازی دولت، گفت: چابک‌سازی دولت مسئولیتی است که قانون بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی قرار داده است، علاوه بر اینکه برای ما یک تکلیف قانونی است و در بند «ب» اصل سوم قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام اداری، بند شانزدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۲۵ سیاست کلی برنامه هفتم توسعه، ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم و مواد ۲۹ و ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری به آن اشاره شده است، در دیدار اخیر اعضای هیئت دولت مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تاکیدات رهبر انقلاب و رئیس‌جمهور این موضوع را برای ما در اولویت قرار داده و آن‌را به جد پیش خواهیم برد، افزود: برخی سوال می‌پرسند که با کوچک‌سازی دولت تکلیف نیرو‌های انسانی چه می‌شود؟ پاسخ این است که به هیچ وجه قرار نیست که هیچ کارمندی اخراج شود و یا حقوق او تحت تاثیر قرار گیرد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با تاکید بر اینکه کوچک‌سازی به معنای حذف واحد‌های موازی است، اظهار کرد: هدف دولت از کوچک‌سازی، افزایش بهره‌وری است.

رفیع‌زاده همچنین درباره تاثیر چابک‌سازی بر استخدام آینده دستگاه‌های اجرایی، تاکید کرد: دستگاه‌هایی که به نیروی انسانی نیاز دارند بر اساس سند جامع نیروی انسانی، نیازمندی‌های خود را اعلام و براساس آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

ساعت کار ادارات و مشاغل مختلف از ابتدای مهرماه

وی همچنین با اشاره به مصوبه دولت در خصوص تغییر ساعت کار فعلی ادارات دولتی از ابتدای مهرماه سال جاری گفت: ساعت کاری ادارات به حالت قبل بازخواهد گشت و بر این اساس، ساعت فعالیت واحد‌های نظامی، انتظامی و امنیتی از ساعت ۶:۳۰، واحد‌های صنعتی از ساعت ۷:۰۰، واحد‌های ستادی (دستگاه‌های اجرایی ملی) مستقر در شهر تهران به صورت شناور از ۷:۰۰ تا ۹:۰۰ و استانی از ساعت ۷:۰۰ خواهد بود.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ساعت آغاز فعالیت مدارس را در مقطع دبیرستان از ساعت ۷:۳۰ و در مقطع ابتدایی از ساعت ۸:۰۰ اعلام و تاکید کرد: مدارس باید به نحوی برنامه‌ریزی کنند که از نیم ساعت قبل نسبت به پذیرش دانش‌آموزان اقدام و در فرصت مذکور برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و ورزشی اجرا شود.

رفیع‌زاده، برنامه آغاز به کار بانک‌ها از ابتدای مهرماه را ساعت ۷:۳۰ اعلام کرد و گفت که حضور کارمندان بانک‌ها نیم ساعت زودتر از آغاز به کار شعب و دفاتر الزامی است.

منبع: ایرنا