امام جمعه خرم‌آباد با تأکید بر لزوم تدوین یک برنامه عملیاتی برای نظام آموزش و پرورش استان گفت: مدیران باید یک بسته عملیاتی تهیه کنند تا مردم آثار سازندگی آن را در طول سال‌های آینده مشاهده کنند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خرم‌آباد در مصلای الغدیر این شهرستان اظهار کرد: پیشرفت، دین‌داری و اخلاق‌مداری هر ملتی از درون آموزش و پرورش میسر است و این دستگاه مهم باید از رقابت‌های سیاسی و جناحی دور نگه داشته شود.

وی با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به فرهنگیان، اساتید، دانشجویان و دانش‌آموزان افزوذ: پیشرفت، دین‌داری و اخلاق‌مداری هر ملتی از درون آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها میسر است و خاستگاه تربیت نیرو‌های جوان و نوجوان، دانا، توانا، انقلابی و کاردان، نظام تعلیم و تربیت محسوب می‌شود.

خطیب جمعه خرم‌آباد بیان کرد: دستگاه تعلیم و تربیت باید از رقابت‌های سیاسی و جناحی دور نگه داشته شود، این عاملی است که در چندین دهه پس از جنگ تحمیلی به ما آسیب زد.

حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی اضافه کرد: اینکه در دوره‌های مختلف و با روی کار آمدن دولت‌های مختلف تغییرات اساسی انجام می‌شود، آسیب زا است که باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: البته توجه خاص به فعالیت‌های تربیتی، پرورشی و فوق‌برنامه و سپردن مسئولیت‌ها به افراد متعهد و کاردان باید همیشه در دستور کار باشد.

نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، یادآور شد: بزرگداشت این هفته یک یادآوری تاریخی نیست بلکه بزرگداشتی ملی و یادآور ایستادگی ملتی است که در مقابل تهاجم نظامی رژیم بعث با حمایت شیطان بزرگ، سه کشور اروپایی و شرق و غرب ایستادگی کرد.

وی با بیان اینکه شهدا درس‌های بزرگی برای نسل امروز دارند، افزود: اولین درسی که شهدا به ما می‌دهند و شاخصه سبک زندگی اسلامی این است که آنها با خدا معامله کردند و از غیر خدا بریدند چرا که معامله با غیر خدا باختن و ضرر کردن است.

امام جمعه خرم‌آباد دومین درس شهدا را استفاده حداکثری از فرصت دانست و گفت: ۸۵ درصد از شهدای ما زیر ۳۰ سال سن داشتند و ۳۶ هزار نفر از آنان دانش‌آموز بودند که این نشان می‌دهد که آنان از عمر کوتاه خود حداکثر استفاده را کردند و ما نیز باید از فرصت‌ها و وقت خود برای خدمت به مردم بهره بگیریم.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی سومین پیام شهدا را درس مقاومت عنوان کرد و یادآور شد: شهدا به ما یاد دادند که باید در مقابل مشکلات، موانع و سختی‌ها ایستادگی کرد.

وی بیان کرد: با ایستادگی و مقاومت می‌توان بر مشکلات فائق شد و از موانع عبور کرد.

نماینده ولی فقیه در لرستان تاکید کرد: این همبستگی ملی در دوران دفاع مقدس بود که توانست ایران را از تجزیه نجات دهد چرا که آنها به دنبال تجزیه ایران بودند، اما باور عمیق به اسلام، تبعیت از ولی فقیه حکیم و فرزانه و وطن‌دوستی ملت مانع از این کار شد.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی اضافه کرد: همه سخنرانان، مولفان، هنرمندان، ادیبان و اهل رسانه ضرورت دارد که با آثار فاخر خود این دلاورمردی‌ها، حماسه‌ها و آثار ماندگار شهدا، جانبازان، آزادگان و صبر خانواده‌هایشان را برای نسل کنونی و آینده روایتگری کنند.