ورود کاروان زمینی «یاران صمود به سوی آزادی و مقاومت» به یاسوج

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حجت الاسلام سید هاشم موسوی نیا گفت: کاروان زمینی یاران صمود به سوی آزادی و مقاومت صبح امروز ۲۸ شهریور وارد یاسوج شدند.

وی حضور این کاروان را گامی مردمی برای یاری غزه مظلوم و لبیک به ندای آزادی خواهان جهان و حمایت از ناوگان دریایی صمود عنوان کرد و افزود: صبح امروز ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه صبح از جلوی پلیس راه یاسوج-اصفهان از این کاروان استقبال و بعد به سمت مصلی نماز جمعه این شهر حرکت کردند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: کاروان زمینی یاران صمود در مسیر حرکت خود از استان‌های قم، اصفهان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان عبور خواهد کرد.