ایستادگی و مقاومت ملت در دفاع مقدس و مقابل مکانیسم ماشه، اقتدار موشکی و ضرورت توجه به سند تحول آموزش و پرورش از سخنان امروز امام جمعه لاهیجان بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ امام جمعه لاهیجان امروز در خطبه‌های نماز جمعه در مسجد جامع این شهر، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: جوهره ملت ایران، همان رشادت‌ها، ایستادگی‌ها و شعار «ما می‌توانیم» در دفاع مقدس ۸ ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر است و این تهدید‌ها و فشار‌های اقتصادی بر علیه ایران، ترس قدرت‌های استکباری را از اقتدار ایران در این ۲ جنگ نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید جواد سلیمانی با بیان اینکه دشمنان با فعال‌سازی مکانیسم ماشه در تلاشند انسجام و اتحاد ایران را متزلزل کنند و رژیم صهیونیستی در همین راستا مأموریت‌های خود را علیه ایران دنبال می‌کند، افزود: دست ما پر است و ملت غیور ایران ثابت کرده‌اند با اتحاد و همبستگی مثال زدنی مقابل هجمه‌های دشمنان ایستاده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به آزمایش موشکی ایران، گفت: آزمایش موشکی ایران پیامی برای ابرقدرت‌های مستکبر است که اینجا کشور امام حسین (ع) است و اگر دشمنان باردیگر قصد تعدی به خاک کشور را داشته باشد این موشک‌های ماست که به قلب آن‌ها اصابت خواهد کرد.

امام جمعه لاهیجان در پایان با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانش آموزان و معلمان و بیان اینکه خروجی مدارس، دانش آموزانی هستند که قرار است نظام ما را مدیریت کنند، تصریح کرد: سند تحول آموزش و پرورش همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است و ضروری است با برنامه ریزی، اجرای این سند در اولویت کار‌های آموزش و پرورش قرار گیرد.