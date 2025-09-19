به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ماموستا عبدالسلام امامی، امام جمعه مهاباد، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به قطر و برگزاری اجلاس سران کشور‌های اسلامی و عربی در این کشور، گفت: همانطورکه رئیس‌جمهور ایران تاکید کرده، جمهوری اسلامی با هیچ کشور مسلمانی اختلاف ندارد و همواره برای تقویت انسجام اسلامی تلاش می‌کند.

ماموستا امامی افزود: پس از دو سال از آغاز جنایات صهیونیست‌ها و شهادت بیش از ۶۵ هزار فلسطینی، اکنون همه دریافته‌اند که تهدید واقعی منطقه اسرائیل است، نه ایران. وی با تأکید بر اینکه بسیاری از فلسطینی‌ها حتی در انتظار و صف دریافت غذا به شهادت رسیده‌اند یا زخمی شده‌اند، خواستار پایان‌دادن به این ظلم‌ها و بیداری رهبران اسلامی شد.

امام جمعه مهاباد در ادامه، با اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، خاطرنشان کرد که ایران پس از هشت سال دفاع مقدس و جنگ‌های متعدد، تنها کشوری است که در برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی کرده است و در مقابل حملات اخیر به قطر، کشور‌های دیگر به دلیل وابستگی‌ها نتوانستند واکنش مؤثری نشان دهند.

پیش از آغاز خطبه‌های نماز جمعه، عبدالکریم سلیمانی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد نیز با اشاره به فرارسیدن سال تحصیلی جدید، اعلام کرد که تمامی مدارس آماده بازگشایی هستند و همکاری والدین با مدیران و معلمان نقش مهمی در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دارد.