نماینده بویراحمد،دنا و مارگون طرح مطالعات لرزه‌نگاری با اعتبار پنج هزار میلیارد ریال از منابع ملی تأمین و به زودی کلنگ زنی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، محمد بهرامی امروز با حضور میدانی در بخش سپیدار، ضمن بررسی روند کند پروژه‌های راهسازی و انتقاد از عدم تخصیص اعتبارات کافی، بر لزوم تسریع در تکمیل محور حیاتی یاسوج-باغچه‌سادات تأکید کرد.

بهرامی افزود: نمایندگان حتی در روزهای تعطیل بین مردم حضور دارند و عدم حضور یک مدیر قابل قبول نیست.

نماینده بویراحمد ،دنا و مارگون عنوان کرد: در استان‌های دیگر، شاهد اجرای پروژه‌هایی با بودجه‌های چند صد میلیاردی هستیم، اما این محور حیاتی منطقه، علی‌رغم اهمیت استراتژیک در جابه‌جایی بار و مسافر، همچنان از کمبود شدید منابع مالی رنج می‌برد.

وی با مقایسه اعتبارات تخصیص یافته به پروژه‌هایی نظیر جاده شیراز (200 میلیارد تومان)، جاده اصفهان (250 میلیارد تومان)، تونل‌های بزرگ (تا 300 میلیارد تومان) و آزادراه‌ها (چند برابر این ارقام)، خواستار توجه ویژه به این محور مواصلاتی شد.

نماینده مردم این حوزه انتخابیه در ادامه به عملکرد یک سال و چند ماهه خود اشاره کرد و گفت علیرغم بحران‌هایی که نه تنها منطقه بلکه کشور و خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده، پروژه‌های کلان و پایداری در ردیف‌های ملی تعریف شده است.

بهرامی از دفاع موفق از دنا شمالی در برابر تلاش برای واگذاری آن به استان اصفهان خبر داد و گفت در سال ۱۴۰۲ دنا شمالی واگذار شد اما پس از ورود نمایندگان جدید و پیگیری این موضوع، اجازه واگذاری آن به اصفهان داده نشد.

وی در ادامه به تصویب پروژه مطالعات لرزه‌نگاری اشاره کرد و اعلام کرد این پروژه با اعتبار پنج هزار میلیارد ریال که از منابع ملی تأمین می‌شود، احتمالاً همین هفته کلنگ‌زنی خواهد شد.

بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه سامانه انتقال آب از سد تنک سرخ به شهر یاسوج و اطراف اشاره کرد و گفت این پروژه در اسفند سال گذشته مصوب شد و کد اعتباری آن در قانون بودجه ۱۴۰۴ ابلاغ شده است. این پروژه با برآورد سیصد میلیارد تومان بزرگترین مناقصه تاریخ استان محسوب می‌شود.

آرش مصلح مدیرعامل آب منطقه‌ای استان نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت سد تنگ سرخ ارائه داد و اعلام کرد این سد که از سال ۹۰ شروع شده تا پایان ۱۴۰۲ سی درصد پیشرفت فیزیکی داشته و سال گذشته به تنهایی پانزده درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. امسال نیز با سی درصد پیشرفت اضافی و ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبار ملی عملیات ادامه یافته است.

نماینده بویراحمد، دنا و مارگون با تأکید بر اینکه تنش آبی تهدیدی برای کشور اما فرصتی برای استان است، گفت این پروژه آب شرب پایدار تأمین می‌کند و بخش‌هایی که اکنون فاقد آب کشاورزی هستند را پوشش خواهد داد.

محمد بهرامی مردم همچنین از اختصاص پانزده زمین ورزشی از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت نفت برای توسعه تربیت بدنی منطقه خبر داد و از مسئولان خواست تا این پروژه‌ها را سریع‌تر تعیین تکلیف کنند.

در بخش مربوط به مشکلات مردم، بهرامی به قطعی برق و افت ولتاژ در منطقه اشاره کرد و اعلام کرد وزیر نیرو اختیار کامل حل این مشکلات را به او داده است.

وی از مدیران حوزه ارتباطات خواست تا فهرست جامعی از مشکلات آنتن‌های مخابراتی تهیه کنند.

شهامت معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، گزارشی از جزئیات فنی، برنامه زمان‌بندی و وضعیت فعلی جاده سپیدار ارائه داد و ضمن تشریح موانع موجود، بر لزوم هم‌افزایی و همکاری تمامی دستگاه‌های ذیربط برای تسریع در اتمام پروژه تاکید کرد و اعلام داشت که عملیات زیرسازی هم‌زمان با مراحل نهایی آسفالت و نصب علائم ایمنی پیگیری می‌شود.