امامجمعه کیش، گفت: با مشارکت مردم به برکت هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اکرم (ص)، زندانیان جرائم غیر عمد و مالی آزاد و به آغوش خانواده بر می گردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز در خطبههای نماز جمعه، گفت: بهمناسبت هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اکرم (ص) و با تدبیر و عنایت ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیشنهاد قوه قضائیه برای عفو گسترده محکومان جرائم غیرعمد و مالی پذیرفته شد.
او افزود: رئیس جمهور نیز هم معاون اول را مسئول ستاد و چند نفر از وزیران را عضو ستاد پیگیری آزادی زندانیان قرار دادند.
امام جمعه کیش، گفت: مردم کیش هم در امور اجتماعی و تمدنی همیشه پیشرو هستند و در این امر هم نمونه خواهند بود و با همت سرمایه گذاران، بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و اقشار مختلف مردم کیش، در جشن گلریزان امسال کار ویژهای به عنوان امت رسول الله انجام دهیم.
حجتالاسلام و المسلمین علیرضا بینیاز گفت: این تصمیم با هدف کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و بازگرداندن آنها به کانون خانواده و زندگی در نظر گرفته شده است و اجرای آن نیازمند همکاری مردم و نهادهای دولتی است.
امام جمعه کیش، با اشاره به سالروز حادثه انفجار پیجرها در لبنان، اقدامات رژیم صهیونیستی را تروریستی و جنایت جنگی برشمرد و خواستار اتحاد کشورهای اسلامی برای مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی شد.
او، خلعسلاح گروههای مقاومت از جمله حزبالله را توطئهای خطرناک علیه ثبات منطقه خواند و گفت: سلاح مقاومت، عزت و امنیت منطقه است.
امامجمعه کیش با اشاره به سالروز ابلاغ سیاستهای کلی علم و فناوری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۲۹ شهریور، بر لزوم تخصیص بودجه و اصلاح ساختارها برای تحقق شش محور علم و فناوری، شامل تولید علم، تحول در آموزش، اصلاح ساختار علمی، اسلامیسازی دانشگاهها، پیوند با صنعت و تعالی بینالمللی تأکید کرد و از دولتمردان خواست برای ارتقای جایگاه علمی کشور اقدام کنند.
حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت زیرساختهای آموزشی کیش، خواستار ساخت مجتمعهای آموزشی جامع، تجهیز فضاهای آموزشی و ارتقای منزلت و حقوق معلمان کیش شد.
او افزود: بدون فضای فیزیکی، تجهیزات مناسب و نیروی انسانی کارآمد تحقق اهداف تربیتی و آموزشی در کیش ممکن نیست.
امام جمعه کیش این هفته را فرصتی برای گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، منا و مقاومت برشمرد و با ستایش ایثار و فداکاری رزمندگان، خواستار تداوم زنده نگهداشتن حماسه آفرینی ها شد.
او با تبریک پیروزی ورزشکاران کشور در رقابتهای جهانی به ویژه تیم ملی کشتی آزاد از ورزشکاران کشورمان، قدردانی کرد.