به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام والمسلمین حسین مظفری در خطبه های نماز جمعه قزوین که در مسجدالنبی (ص) برگزار شد ، گفت : جامعه‌ای که در مسیر علم گام بردارد، در عرصه معنویت نیز ماندگار خواهد بود. این حقیقت، نشان از پیوند عمیق میان معرفت علمی و تعالی روحی دارد؛ پیوندی که ریشه در آموزه‌های اسلامی و سیره انبیاء دارد.

نماینده ولی فقیه دراستان قزوین گفت : در آستانه آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه ها هستیم و حوزه های علمیه هم چند روزی است که فعالیت خود را آغاز کرده اند، علم و دانش یکی از چیزهایی است که نه تنها به جامعه در مسیر پیشرفت مادی کمک می کند و به او قوت و اقتدار می بخشد، بلکه علم و دانش در مسیر ارتقای معنویت و کسب تقوای الهی هم بسیار مؤثر است.

وی خاطرنشان کرد: لذا آغاز سال تحصیلی را به همه دانش آموزان، دانشجویان، طلاب، معلمان و اساتید گرامی تبریک و تهنیت عرض می کنم که کار علم اندوزی، علم آموزی و تدریس علم و دانش را بر عهده دارند و در این مسیر تلاش می کنند، برای همه این عزیزان و مدیران محترمی که در آموزش و پرورش، حوزه های علمیه و دانشگاه ها زحمت می کشند آرزوی توفیقات بیشتر دارم.

امام جمعه قزوین تأکید کرد: امیدواریم مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین و همکاران محترمشان در سال تحصیلی جدید شاهد رشد و پیشرفت هر چه بیشتر علمی، اخلاقی و معنوی دانش آموزان عزیز باشیم،

وی یادآور شد: مدیران و نیروهای نظامی مطلقاً از سیاست زدگی و جناح‌بازی پرهیز کنند.

امام جمعه قزوین اظهار کرد: اصولگرای حقیقی، اصلاح طلب است و اصلاح طلب حقیقی هم اصولگراست، این جناح بندی ها و سیاست زدگی ها معنا ندارد، همان طور که نیروهای نظامی و انتظامی نباید در عرصه های سیاسی، حزبی و جناحی ورود کنند و عرصه نظامی را به این امور آلوده کنند، به همان دلیل هم باید مدیران و اساتیدی که در عرصه علم، فرهنگ و معنویت کار می کنند، مطلقا از سیاست زدگی، حزب گرایی و جناح بازی پرهیز کنند.

وی بیان کرد: ما بعد از حمله رژیم صهیونیستی به دوحه و محل اجتماع سران حماس، شاهد برگزاری نشست سران کشورهای عربی منطقه در دوحه قطر بودیم، اگر بخواهیم هم نیمه پر و هم نیمه خالی لیوان را ببینیم و اشاره به نقاط مثبت و منفی این نشست داشته باشیم، عرض می کنم که از جمله نقاط مثبت این نشست این بود که مواضع سران کشورهای عربی در این نشست نسبت به گذشته ارتقا یافته بود و گاهی هم صحبت از اقدام عملی می کردند و شنیده شد هم پادشاه اردن و مصر و هم نخست وزیر مالزی و عراق و هم رئیس جمهور ترکیه که روابط گسترده اقتصادی با رژیم صهیونیستی دارند، در مقام سخن از تحریم اسرائیل سخن گفتند، همین مقدار موضع گیری هم مغتنم است که در مقام سخن صحبت از این چیزها داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: در حالی که همین کشورها قبل از طوفان الاقصی در مسیر عادی سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی بودند، این نقطه مثبت و امیدآفرینی بود که در این نشست وجود داشت، اما متأسفانه بیانیه پایانی این نشست چندان قرابت و تناسبی با نطق های صورت گرفته نداشت، هر چند که در بیانیه پایانی حمله اسرائیل را محکوم کرده و حق دفاع قطر را مغتنم شمرده و محفوظ دانستند و کشورها را به حمایت از فلسطین فرا خواندند، اما حمایت از ساز و کار دو دولتی در سرزمین های اشغالی و همچنین تقدیر از آمریکا به جهت میانجیگری از جمله نقاط ضعف این بیانیه بود.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین اظهار کرد: در هفته پیش رو هفته دفاع مقدس را داریم، جا دارد ابتدا یادی از حدود 36 هزار شهید دانش آموز، حدود 3 هزار شهید دانشجو و حدود 5 هزار شهید طلبه و روحانی کنیم که در 8 سال دفاع مقدس جان خود را تقدیم این نظام و انقلاب کردند، خون پاک این عزیزان بود که شجره طیبه نظام مقدس جمهوری اسلامی را تنومند و مستحکم تر کرد، برای همه این شهدای عزیز آرزوی علو درجات داریم.

وی عنوان کرد: ما اگر بخواهیم تحلیلی داشته و از علت آغاز جنگ در سال 59 بگوییم، می توانیم به صورت کلی به 3 عامل اشاره کنیم، در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب ارتش و سپاه ما سامان و استحکام لازم را نداشته و مسئولین ما هم تجربه لازم را نداشتند، به ویژه شخص بنی صدر به عنوان رئیس جمهور و فرمانده کل قوا و عدم آشنایی او با مسائل نظامی و دفاعی یکی از عوامل مهم آغاز جنگ بود و دشمن نسبت به این مسئله برنامه ریزی کرده بود.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: طبق فرموده رهبر حکیم انقلاب اسلامی همه عزیزانی که تریبونی در اختیار دارند، باید راوی نقاط قوت و قدرت کشور و نظام مقدس ما باشند، نه اینکه بخواهند روایتگر نقاط ضعف باشند، امیدواریم خدای متعال بر علو درجات شهدای ما افزوده و روز به روز بر قوت، قدرت، شوکت و استحکام نظام مقدس ما بیفزاید.