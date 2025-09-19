پخش زنده
خبرهای کتابی در هفتهای که گذشت، از تازههای نشر تا جشنوارههای ادبی را شامل میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما در هفته گذشته، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نشستی با موضوع «سواد محیط زیستی» برگزار کرد که در آن، کتابها را فرصتی برای آشنایی بیشتر نوجوانان با محیط زیست قرار داد.
در این نشست اعلام شد که قصه زندگی فعالان محیط زیست به کتاب تبدیل خواهد شد.
این هفته همچنین، در گوشه و کنار نشستهایی ادبی به مناسبت روز شعر و ادب برگزار شد.
از اعطای نشان زبان فارسی به فعالان این عرصه تا زنده کردن یاد استاد شهریار در برنامههای خاصی که در تهران و سایر شهرها به اجرا درآمد.
انتشار اخباری درباره کتابهای ادبی هم از جمله برنامههای شعر و ادب در هفته گذشته بود.
تجدید چاپ نسخه همراه مثنوی معنوی در کمتر ازشش ماه و انتشار و توزیع کتابهای آموزش زبان فارسی با ترجمه ترکی استانبولی در ترکیه که زیر نظر بنیاد سعدی انجام شد از آن جمله است.
جشنواره خاتم هم در این هفته خود را به صدر اخبار رسانهها رساند.
یازدهمین دوره این جشنواره در این هفته کلید خورد و اعلام شد که در ده سال گذشته بیش از سه هزار عنوان داستان کوتاه با موضوع پیامبر گرامی اسلام به دبیرخانه جشنواره رسیده که بیش از سی اثر در قالب کتاب منتشر شدهاند.
این جشنواره در دوره یازدهم خودش، قراره کتابهای در قالب رمان با موضوع پیامبر اکرم (ص) را منتشر کند.
تازههای نشر در این هفته همچنین از انتشار کتابی با عنوان «کوچه ۵۳» خبر میدهد.
کتابی به قلم مصطفی زمانی فر با محور زندگی حاج حسن امین، جهادگر دوران دفاع مقدس که در انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.
این هفته، نشر صاد هم کتابی با عنوان «بازمانده» را منتشر کرده است.
کتابی به قلم امیرحسین روح نیا که به زندگی دو خواهر وبرادر خراسانی میپردازد و نگاههای تاریخی و حماسی ایرانیان را در صدر اسلام به تصویر میکشد.