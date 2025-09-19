مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: خیرین مدرسه‌ساز بیش از ۳۰ درصد مدارس استان را احداث کرده‌اند و نقش آنها در توسعه فضای آموزشی امروز بیش از همیشه اهمیت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی با حضور در مصلی امام خمینی (ره) ارومیه، پیش از خطبه‌های نماز جمعه در رابطه با شروع سال تحصیلی و تبیین موضوعات مختلف آموزشی و پرورشی به سخنرانی پرداخت.

علی اکبر صمیمی با تاکید بر نقش مؤثر خیرین مدرسه‌ساز در استان گفت: خیرین بیش از ۳۰ درصد مدارس استان را احداث کرده‌اند و امروز بیش از هر زمان دیگری به کمک آنان و مردم در امر مدرسه‌سازی نیازمندیم. وی افزود که دولت و مجلس در اقدامی مهم امکان ساخت مدرسه به ازای مالیات را فراهم کرده‌اند که این گامی مؤثر در توسعه فضای آموزشی خواهد بود.

صمیمی در ادامه درباره تحولات آموزشی گفت: آموزش و پرورش نوین جایگزین کلاس‌های سنتی خواهد شد و مقدمات لازم برای ایده‌پردازی، پژوهش و فعالیت‌های اجتماعی برای دانش‌آموزان فراهم می‌شود. وی تصریح کرد که بیش از ۲۷ هزار معلم استان تا آغاز سال تحصیلی آموزش‌های لازم را سپری خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی همچنین از آماده‌سازی مدارس برای بازگشایی در اول مهر خبر داد و گفت: هیچ اولیای خانواده‌ای نگرانی از بابت روز اول مهر نداشته باشد، چرا که تمامی تمهیدات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای آغاز سال تحصیلی فراهم شده است.

وی در پایان اعلام کرد که ۳ هزار و ۲۷۰ کلاس درس و ۵۱۷ مدرسه که نیازمند رنگ‌آمیزی و شادابی بودند، در قالب طرح شهید عجمیان رنگ‌آمیزی شده و آماده خدمت‌رسانی به دانش‌آموزان و معلمان هستند.