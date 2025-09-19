به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه گفت: از رئیس مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم با اولویت دهی به تصویب طرح ملی هوش مصنوعی، گامی مؤثر در مسیر پیشرفت کشور بردارد. همچنین از رئیس‌جمهور می‌خواهیم، احیای سازمان ملی هوش مصنوعی را با فوریت در دستور کار قرار دهد.

در ادامه، متن سخنرانی ابوالفضل محمدی دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران را می‌بینید:

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و درود بر روان پاک بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و شهیدان راه دین ودانش، و با عرض سلام و ادب و احترام خدمت ملت شریف ایران و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای شما نمازگزاران محترم.

در هفته‌ای که گذشت، بیش از یکصد نفر از فعالان جنبش دانشجویی ایران، نامه‌ای تاریخی خطاب به ملت ایران تنظیم کردند که امروز به نمایندگی از آنان، این دغدغه مشترک را با شما در میان میگذارم:دغدغه‌ای که دیگر صرفاً یک چشم انداز دور دست نیست، بلکه یک ضرورت آنی و حیاتی برای بقا و پیشرفت کشورمان در کوران رقابت‌های جهانی است: آینده ایران در عصر هوش مصنوعی. دغدغه‌ای که با سرنوشت نسل‌های آینده این سرزمین گره خورده است.

امروز و در این مقطع تاریخی حساس، ما، جمعی از فرزندان شما در سنگر دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور، بر خود لازم میدانیم که به عنوان موذنین جامعه و از جایگاه دغدغه مندی برای سرنوشت مشترک مان، ایران، این نامه را با شما در میان بگذاریم. سخن ما نه از تریبون‌های سیاسی و شعار زده، که از عمق پژوهش‌های علمی، از دل آزمایشگاه ها، کلاس‌های درس و از بطن نگرانی عمیق برای آیند‌ه ای است که متعلق به همه ما و فرزندان ماست. سخن ما درباره یک انقلاب است؛ انقلابی عظیم و بی سابقه به نام هوش مصنوعی.

اکنون که در آستانه دورانی نو و سرنوشت ساز ایستاده‌ایم، آینده کشورمان بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌ها و اراده امروز ما گره خورده است. همانگونه که نیروی برق و فناوری اطلاعات در قرن گذشته مسیر جهان را تغییر دادند، اکنون هوش مصنوعی ـ در مقیاسی به مراتب عمیق‌تر و پرشتاب‌تر ـ موتور تحول در تمامی ابعاد حیات بشر، از امنیت ملی و اقتصاد گرفته تا رفاه عمومی و حتی هویت فرهنگی ملّت‌ها شده است.

ما، جمعی از فعالین دانشجویی ایران، به صراحت اعلام می‌کنیم: هر کشوری که امروز جایگاه خود را در رقابت جهانی هوش مصنوعی تثبیت کند، فردا در امنیت ملی، رفاه شهروندان و قدرت تصمیم گیری مستقل، دست برتر خواهد داشت؛ و ملتی که از این قافله عقب بماند، ناگزیر در تأمین ابتدایی‌ترین نیاز‌های نسل آینده وابسته و ناتوان خواهد شد.

چرا این مسئله حیاتی است؟

چون هوش مصنوعی دیگر یک مفهوم تخیلی یا آینده نگرانه نیست، بلکه واقعیت امروز جهان است که با سرعتی سرسام آور در حال دگرگون کردن تمام مناسبات است. هوش مصنوعی فقط یک «فناوری» نیست؛ هوش مصنوعی ضامن امنیت ملی در جنگ‌ها و بحران‌های پیچیده، موتور مولد ثروت و بهبود معیشت پایدار، ابزار حیاتی ارتقاء آموزش و تحقق عدالت علمی، و سپر دفاعی فرهنگی در برابر سلطه دیجیتال بیگانگان است.

هموطنان عزیز؛ آیند‌ه ای را تصور کنید که در آن:

سلامت و بهداشت فرزندانمان با تشخیص زودهنگام و دقیق بیماری‌ها به کمک هوش مصنوعی تضمین میشود و پزشکان ما با دستیابی به ابزار‌هایی پیشرفته تر، جان‌های بیشتری را نجات می‌دهند. کشاورزی ما با پیش‌بینی دقیق آفات، نیاز آبی و شرایط محیطی، به بهره وری بی سابقه‌ای میرسد و امنیت غذایی کشورمان تأمین می‌گردد. صنعت ما با هوشمندسازی فرآیند‌ها و بهینه سازی تولید، بهره ور‌تر شده و قادر به رقابت در بازار‌های جهانی می‌شود. امنیت کشورمان با سیستم‌های پایش هوشمند و تحلیل داده‌های پیشرفته، در برابر تهدیدات داخلی و خارجی مستحکم‌تر از همیشه می‌شود.

معیشت و رفاه خانواده‌ها از طریق بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت هوشمند ترافیک شهری و ارائه خدمات دولتی سریع، شفاف و مبتنی بر نیاز شهروندان، بهبود مییابد. این آینده یک رویا نیست؛ این آیند‌ه ای است که ملت‌های پیشرو در حال ساختن آن هستند.

امروز، رقابت جهانی دیگر بر سر منابع طبیعی یا نیروی کار ارزان نیست، بلکه بر سر تسلط بر «دانایی» و «هوش» انسان ساز است. کشوری که در مسابقه هوش مصنوعی عقب بماند، در آیند‌ه ای نه چندان دور، به مصرف کننده و واردکننده محض فناوری دیگران تبدیل خواهد شد و استقلال و اقتدار خود را در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی به مخاطره خواهد افکند. همانگونه که در طول تاریخ، پس از انقلاب صنعتی، کشور‌هایی که در تکنولوژی عقب ماندند، مورد استعمار و وابستگی کشور‌های پیشرفته قرار گرفتند، امروز نیز خطر عقب ماندگی از انقلاب هوش مصنوعی، تهدیدی جدی برای استقلال و اقتدار ملی ماست.

رهبر معظم انقلاب، به عنوان پرچمدار تمدن نوین اسلامی که همواره حامی پیوند دین و دانش بوده‌اند، با حساسیت و آینده نگری نسبت به تحولات فناورانه، از سال‌ها قبل توصیه کردند که یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع شود، مسئله‌ی هوش مصنوعی باشد که در اداره‌ی آینده‌ی دنیا نقش خواهد داشت.

اکنون، «طرح ملی هوش مصنوعی» به عنوان نقشه راه ایران در این مسیر، نیازمند پشتیبانی و مطالبه عمومی شماست. طرحی که مدتی است معطل مانده و هر لحظه تعلل در تصویب و اجرای آن، اندک فرصت باقی مانده ما برای بهره مندی از این پنجره تکنولوژیک و رقابت جهانی را از دست میدهد.

در همین راستا، خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، با استناد به بیانیه گام دوم انقلاب و هفت تکلیف راهبردی رهبر معظم انقلاب، که پس از ضرورت حفظ اتحاد ملی، اولویت را به پیشرفت سریع در دانش و فناوری اختصاص دادند، استدعا داریم این طرح حیاتی را در اولویت بررسی در صحن علنی مجلس قرار داده و با تصویب آن، گامی بلند در جهت تحقق آیند‌ه ای روشن برای ایران برداریم.

همچنین، مقام معظم رهبری در نخستین جلسه با هیئت دولت تصریح فرمودند که: «زمان دولت سیزدهم یک سازمانی تشکیل شد به نام «سازمان ملّی هوش مصنوعی»، زیر نظر رئیس جمهور؛ این کار خوبی بود که خب حالا دیگر نصفه کاره مانده. اگر چنانچه همان سازمان زیر نظر خود آقای رئیس جمهور ادامه‌ی کار بدهد، امید فراوانی وجود دارد که انشاءالله این کار به همین شکلی که عرض شد [رسیدن به لایه‌های عمیق هوش مصنوعی]پیش برود»؛ لذا از رئیس جمهور محترم درخواست می‌کنیم در چارچوب تاکید ویژه رهبر انقلاب و مطابق با الزامات قانونی سند ملی هوش مصنوعی و طرح ملی هوش مصنوعی، احیای سازمان ملی هوش مصنوعی را به عنوان فوریت توسعه این فناوری در کشور، در دستور کار قرار دهند.

از شما، ملت بزرگ ایران نیز، صمیمانه درخواست می‌کنیم: بیاییم با گفتمان سازی، فرهنگ سازی و ترویج آگاهانه خواسته توسعه بومی هوش مصنوعی، دولت، مجلس و این نظام مقدس را در تحقق چشم انداز ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر ورود به جمع ده کشور برتر این فناوری، یاری نماییم.

ایرانِ مقتدر، برخوردار، پیشرو و سرفراز، در گرو تصمیم امروز ملت است. بیایید این تصمیم را آگاهانه، شجاعانه و یک صدا بگیریم.

با احترام و امید به آیند‌ه ای درخشان برای ایران.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته