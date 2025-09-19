سخنگوی مدیریت بحران کشور از احتمال وزش باد شدید همراه با گرد و خاک طی ساعات آینده در استان‌های مرکزی، قزوین، قم، البرز و تهران خبر داد و از مردم خواست تمهیدات ایمنی لازم را رعایت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی مدیریت بحران کشور گفت: بر اساس گزارش تلفنی مرکز پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور تا ساعاتی دیگر وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در استان‌های مرکزی، قزوین، قم، البرز و تهران محتمل است.

حسین ظفری افزود: اطلاع‌رسانی‌های لازم به مدیران کل مدیریت بحران این استان‌ها انجام شده و از مردم عزیز تقاضا داریم تمهیدات ایمنی و احتیاطی را رعایت کنند.

منبع: ایسنا