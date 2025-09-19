به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یک زن ۹۰ ساله که به دلیل محکومیت مالی ۱۱۰ میلیون تومان در زندان بابل به سر می‌برد با حضور عزت الله رمضانی فر و آتش تقی پور بازیگران پیشکسوت کشور از زندان آزاد شد.



مهدی شریعت رئیس زندان بابل گفت: این زندانی که به مدت دو سال در این زندان تحمل حبس کرد، پس از تلاش‌های بی وقفه شورای حل اختلاف زندان و اخذ رضایت از شاکیان و پس از سپری شدن مراحل اداری از زندان آزاد شد.

وی افزود: این زندانی مسن هیچ سرپرستی نداشت تا به منزل آنها مراجعه نماید، لذا ضمن هماهنگی با مراجع قضائی به یکی از مراکز نگهداری سالمندان فرستاده شد و این بازیگران هزینه نگهداری وی را در این مرکز عهده دار شدند.