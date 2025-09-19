مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون و بر اساس استعداد‌های درخشان در مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ فردا پایان می‌یابد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهلت ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان بدون آزمون استعداد‌های درخشان در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه تهران فردا شنبه ۲۹ شهریور به پایان می‌رسد.

پذیرفته شدگان بدون آزمون استعداد‌های درخشان در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه تهران در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه اول و دوم مهر می‌توانند به واحد محل پذیرش خود مراجعه و نسبت به ثبت نام حضوری خود اقدام کنند.

کلاس‌های نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و اسکان خوابگاه پذیرفته شدگان بدون آزمون استعداد‌های درخشان در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه تهران از تاریخ ۲۶ مهر خواهد بود.

پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه تهران برای تکمیل فرم صلاحیت عمومی نیز در روز ثبت نام حضوری به دانشکده مستقل / دانشکدگان / پردیس / مرکز / مؤسسه مراجعه کنند.

لازم است ؛ پذیرفته شدگان بدون آزمون استعداد‌های درخشان در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه تهران که پیامک دریافت کرده‌اند برای ثبت نام به سایت reg.ut.ac.ir مراجعه کنند.