به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این برنامه رادیویی ۱۲ هنرمند عرصه نمایش رادیویی با همکاری هنرمندان رادیو صداوسیمای مرکز اصفهان به اجرای برنامه پرداختند.

هدف از اجرای این برنامه در اصفهان تعامل و هم افزایی بین برنامه صبح جمعه باشما و رادیو اصفهان با اجرای هنرمندان عرصه نمایش رادیو اصفهان برای ارائه ظرفیت‌های اصفهان به مخاطبان رادیو بود.

رویداد ملی «ایران‌جان، اصفهان ایران» با هدف معرفی ظرفیت‌های پنهان و برجسته استان اصفهان، از ۲۲ تا ۲۸ شهریور ماه در شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی و برون‌مرزی رسانه ملی درحال برگزاری است و بازتاب گسترده‌ای در میان مردم و مسئولان داشته است.