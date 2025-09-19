در قالب رویداد ملی ایران جان، اصفهان ایران
اجرای برنامه رادیویی صبح جمعه باشما در اصفهان
صبح جمعه برنامهای پرمخاطب از رادیو سراسری با در قالب برنامه ایران جان، اصفهان ایران در اصفهان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این برنامه رادیویی ۱۲ هنرمند عرصه نمایش رادیویی با همکاری هنرمندان رادیو صداوسیمای مرکز اصفهان به اجرای برنامه پرداختند.
هدف از اجرای این برنامه در اصفهان تعامل و هم افزایی بین برنامه صبح جمعه باشما و رادیو اصفهان با اجرای هنرمندان عرصه نمایش رادیو اصفهان برای ارائه ظرفیتهای اصفهان به مخاطبان رادیو بود.
رویداد ملی «ایرانجان، اصفهان ایران» با هدف معرفی ظرفیتهای پنهان و برجسته استان اصفهان، از ۲۲ تا ۲۸ شهریور ماه در شبکههای رادیویی، تلویزیونی و برونمرزی رسانه ملی درحال برگزاری است و بازتاب گستردهای در میان مردم و مسئولان داشته است.
