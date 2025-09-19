پخش زنده
امام جمعه کبودراهنگ گفت:دشمن از هر طریقی در پی ضربه زدن به نظام و کشور است و به دنبال روزنه ای در این مسیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت الاسلام نقی باقری در خطبههای نماز جمعه به سالروز صلح امام حسن مجتبی ع با معاویه اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل این صلح نفوذیها بود که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هم کشور ما از نفوذیها بیشتر صدمه دید تا از استکبار جهانی ، پس باید هوشیار باشیم و فریب نفوذیها را نخوریم
حجتالاسلام باقری به هفته دفاع مقدس اشاره و تبریک این هفته گفت: این جنگ تحمیلی با تحریک آمریکا شروع شد و از دلایل حمله صدام به ایران کوتاهی دست غرب از منافع ایران بود و ضعف مدیریت رئیس جمهور وقت بود و در جنگ تحمیلی هشت ساله کشور ما تنها با اتکا به خداوند و مردمی بسیج جلوی دشمن ایستادگی کرد که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هم این هبستگی و اتحاد همچنان ادامه داشت
خطیب جمعه به اول مهر بازگشایی مدارس اشاره کرد و تبریک خطاب به والدین گفت: دانش آموزان را نسبت به علاقمندی و استعداد به رشتههای درسی معرفی کنند و از اجبار خودداری کنند تا استعداد دانش آموزان شکوفا شود
وی به پدر مادرها گفت: حال دانش آموزان همه قشرها را رعایت کنند و فاصله طبقاتی بین دانش انوزان بوجود نیاورند و یاری رسان دانش آموزان خانوادههای نیازمند باشند.
حجتالاسلام نقی باقری به مکانیسم ماشه اشاره کرد وگفت: مسولان سابق در خصوص این بند برجام راست نگفتن و حالا مشخص شده که این بند در برجام وجود داشته است و ما باید ۱۶ بند برجام را عمل کنیم و عمل کردیم ولی آمریکا اصلا به بندها عمل نکرد و از برجام خارج شد و نشان میدهد که اصلا به این کشورها نمیتوان اعتماد کرد و ایران به هیچ وجه تسلیم نخواهد شد و با قدرت به راه خود ادامه خواهد داد