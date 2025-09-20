پخش زنده
نمایشگاه توانمندسازی بانوان و مشاغل خانگی با بیش از ۴۰ غرفه در آباده گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،ابراهیم رحیمی فرماندار ویژه شهرستان آباده گفت: نمایشگاه توانمندسازی بانوان و مشاغل خانگی با هدف معرفی توانمندیهای بانوان در حوزههای مختلف تولیدی و خدماتی در سالن بنیاد شهید و امور ایثارگران آباده افتتاح شد.
او افزود: در این نمایشگاه بیش از ۴۰ غرفه به عرضه محصولات متنوع و دستاوردهای بانوان کارآفرین شهرستان اختصاص یافته است.
ابراهیم رحیمی ادامه داد: مشاغل خانگی در تقویت اقتصاد خانوادهها، بهویژه زنان بیسرپرست و بدسرپرست نقش مهمی دارد و حمایت از ظرفیتهای بومی و توانمندسازی بانوان، نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی خانوادهها منجر میشود بلکه میتواند برای توسعه پایدار شهرستان نیز موثر باشد.
فرماندار ویژه شهرستان آباده بیان کرد: این چنین رویدادهایی زمینهساز بازاریابی، فروش و گسترش فعالیتهای اقتصادی در سطح منطقه خواهد بود.