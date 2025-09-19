به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ با بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواسط هفته آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری در نواحی مرکزی گاهی غبارآلود ودر ساعات عصر وشب گاهی وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

براین اساس از امشب شدت وزش باد در نواحی غربی، مرکزی وجنوبی استان افزایش یافته و تندباد لحظه‌ای وخیزش گردوخاک انتظار می‌رود.

با صدور هشدار هواشناسی سطح زرد در خصوص باد وگردوخاک دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان روند کاهش خواهد داشت و از بامداد فردا شنبه در نواحی غربی استان و از روز یکشنبه در سراسر استان کاهش محسوس خواهد داشت.

همچنین هشدار هوشاناسی کشاورزی سطح زرد در خصوص کاهش ۴ تا ۸ درجه سلسیوس دما در هفته آینده صادر شده است.