مجموعه «رویای ریحانه»، با روایت داستانهایی واقعی از زیباییهای فرزندآوری، از شنبه ۲۹ شهریور از شبکه دو پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «رویای ریحانه»، محصول تازه خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ، هر شب ساعت ۲۱:۱۵، پخش میشود.
این مجموعه ۲۶ قسمتی، با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به تهیهکنندگی احمد نوجوان تولید شده و تصویری از زیباییهای فرزندآوری در خانواده ایرانی ارائه میدهد.
«رویای ریحانه» در دو فصل ساخته شده است، فصل نخست به کارگردانی میثم حسنزاده و فصل دوم به کارگردانی مسعود دهنوی؛ که هر دو از کارگردانان خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ هستند.
داستان این مجموعه در یک زایشگاه وقفی در آستانه تعطیلی میگذرد؛ جایی که پرسنل آن با تلاش و همدلی میکوشند با افزایش تولد نوزادان، این مرکز را از تعطیلی برهانند. روایت این مجموعه بر اساس موضوع های واقعی از خانوادههای اصیل ایرانی نگاشته شده و کوشیده است برکات تولد و فرزندآوری را بهتصویر بکشد.
در این مجموعه، جمعی از بازیگران شناختهشده همچون مریم کاویانی، رابعه اسکویی، نیلوفر شهیدی، صحرا اسداللهی، رضا توکلی و مهلقا مینوشزاد در کنار گروهی از هنرمندان جوان و نیز چهرههای مهمان، چون سیاوش چراغیپور، علی اوسیوند و حشمت آرمیده نقشآفرینی میکنند.