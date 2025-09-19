پخش زنده
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از آزادسازی بیش از ۲۰۰ زندانی مالی نیازمند در شش ماهه نخست امسال خبر داد که با حمایت مالی مردم و تسهیلات قضایی ممکن شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در آیینی به مناسبت حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد مالی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از آزادی بیش از ۲۰۰ محکوم مالی نیازمند در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.
ناصر عتباتی با اشاره به مسئولیت اجتماعی همه آحاد جامعه در کمک به نیازمندان تاکید کرد که مردم استان در این مدت با پرداخت کمکهای مالی بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان، زمینه آزادی این زندانیان را فراهم کردهاند.
وی تصریح کرد: مجموع بدهی این افراد ۸ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال بوده که با صدور آرای اعسار و تقسیط مراجع قضایی، کمکهای مالی خیرین و بهرهمندی از تسهیلات کمبهره بانکی، امکان آزادی آنها از زندانهای استان فراهم شده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی همچنین گفت: در پویش «به عشق امام حسین (ع) میبخشم» بیش از ۳۶۰ زندانی جرایم غیرعمد مالی تا اربعین حسینی (ع) آزاد شدهاند که نشاندهنده همدلی و همبستگی مردم نوعدوست آذربایجان غربی است.