تیمهای خوزستان و قم به مرحله نهایی مسابقات کبدی جوانان قهرمانی کشورمان راه یافتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله نیمه نهایی نوزدهمین دوره مسابقات کبدی جوانان قهرمانی کشور جام سرداران شهید حاجی بابایی، خوزستان با نتیجه ۴۱_ ۳۷ گلستان را شکست داد و فینالیست شد. در دیگر دیدار نیمه نهایی تیم قم با برتری ۴۵ _ ۳۷ مقابل اصفهان حریف خوزستان در مسابقه نهایی شد.
بدین ترتیب از ساعت ۱۷ تیمهای قم و خوزستان برای کسب مقام قهرمانی به مصاف هم میروند. تیمهای گلستان و اصفهان به طور مشترک در رده سوم قرار گرفتند.
نوزدهمین دوره مسابقات کبدی جوانان قهرمانی کشور جام سرداران شهید حاجی بابایی به میزبانی استان همدان در حال برگزاری است.