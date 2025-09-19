تیم‌های خوزستان و قم به مرحله نهایی مسابقات کبدی جوانان قهرمانی کشورمان راه یافتند.

خوزستان و قم، فینالیست‌های کبدی جوانان قهرمانی ایران

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله نیمه نهایی نوزدهمین دوره مسابقات کبدی جوانان قهرمانی کشور جام سرداران شهید حاجی بابایی، خوزستان با نتیجه ۴۱_ ۳۷ گلستان را شکست داد و فینالیست شد. در دیگر دیدار نیمه نهایی تیم قم با برتری ۴۵ _ ۳۷ مقابل اصفهان حریف خوزستان در مسابقه نهایی شد.

بدین ترتیب از ساعت ۱۷ تیم‌های قم و خوزستان برای کسب مقام قهرمانی به مصاف هم می‌روند. تیم‌های گلستان و اصفهان به طور مشترک در رده سوم قرار گرفتند.

نوزدهمین دوره مسابقات کبدی جوانان قهرمانی کشور جام سرداران شهید حاجی بابایی به میزبانی استان همدان در حال برگزاری است.