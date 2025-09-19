به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، تیم شمشیربازی اسلحه اپه رده سنی زیر ۱۰ سال استان با کسب دو مدال نقره و برنز روند رو به رشد خود را تثبیت کرد.

در پایان این مسابقات بردیا افشین موفق با قبول شکست در بازی فینال به نشان نقره بسنده کرد و نیکان قاسمی هم که به جمع چهارنفر برتر راه یافته بود، در جایگاه سومی ایستاد و به نشان برنز دست یافت.

شنتیا شهرابیان، کیان قاسمی، رضا حاجی پروانه، علی مختاری، علیرضا عزیز زادگان، شهاب اویسی و محمد سلیمانیان دیگر شمشیربازان قمی حاضر در این رقابت ها بودند که در دور گروهی از دور رقابت ها کنار رفتند.

کمپ تیم های ملی شمشیربازی شهید کلاهدوز تهران میزبان مسابقات رده سنی نونهالان قهرمانی کشور بود.