امام جمعه چهاربرج:
نگاه راهبردی، کلید پیروزی در سیاست و جنگ
امامجمعه چهاربرج با تأکید بر اینکه نباید نگاه سطحی، جایگزین نگاه راهبردی شود، گفت: میدان سیاست و جنگ، عرصهای است که پیروزی نهایی از آنِ کسانی است که با نگاهی راهبردی، عمق میدان را میبینند و برای تبدیل فرصتها به دستاوردهای ماندگار، برنامه دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛حجتالاسلامجلالی در خطبههای نمازجمعه این هفته چهاربرج با اشاره به قهرمانی تیم ملی کشتی در مسابقات جهانی و با بیان اینکه قدرت و معنویت، آفریننده ارزشهای والا هستند، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در پیامی این قهرمانی را تبریک گفتند؛ پیامی که دو وجهی بود و هم تشکر از قهرمانی و هم از تلاش و رفتار در آن جای داشت.
امامجمعه چهاربرج با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب، نهتنها از خود قهرمانی که از «تلاش اعجابانگیز» و «رفتار تحسینآمیز» تیم تشکر میکنند، گفت: این تقدیر دووجهی، نشاندهنده آن است که از نگاه ایشان، چگونگی به دست آوردن قهرمانی، به اندازه خود عنوان قهرمانی اهمیت دارد.
وی افزود: بعد از تمرینات سخت چندماهه، رفتارهای میهندوستانه ورزشکارانمان، در تقدیس نام زیبا و پرچم مقدس ایران عزیزمان، ادای احترام نظامی بهعنوان نماد سربازی برای وطن، آن هم در ورزشی مملو از سنتهای پهلوانی ایرانزمین و ورزش اول ملت ایران، جلوههایی از این رفتار تحسینآمیز مورد اشاره رهبر معظم انقلاب است.
جلالی با اشاره به اینکه ترکیب «قدرت» و «معنویت» بهعنوان الگوی آرمانی است، تصریح کرد: جمله «آمیزه قدرت و معنویت، آفرینندهٔ ارزشهای والا است» در پیام مقام معظم رهبری در حقیقت ترجمانی از حکمت جوشیده از منظومه فکری معظم له است، به این معنا که قدرت، نماد توانمندی جسمانی، مهارت فنی، اراده قهرمانی، اقتدار و پیروزی در میدان رقابت دنیوی است و معنویت، نماد پایبندی به اخلاق، توکل به خدا، فروتنی و پاکی جوانمردانه، و حرکت در چارچوب ارزشهای دینی و ملی است.
امامجمعه چهاربرج افزود: این دو (قدرت و معنویت) وقتی در کنار هم قرار گیرند، تنها یک پیروزی صرفاً ورزشی به ارمغان نمیآید، بلکه یک «ارزش والا» و الگو برای جامعه پدیدار میشود.
وی به ایجاد انگیزه و الگوسازی در پیام رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: با ملاحظه شرایط زمانی پساجنگ ۱۲ روزه، این پیام را نباید تنها یک پیام تبریک قلمداد کرد، بلکه باید آن را اقدامی راهبردی برای تقویت انگیزه ملی و خودباوری جامعه بهویژه نسل جوان دانست و رهبر حکیم انقلاب، با تقدیر از این موفقیت بزرگ، در پی ترویج الگویی هستند که در آن جوانان ایرانی میتوانند با این الگو در عرصههای بینالمللی بدرخشند.
جلالی با بیان اینکه این پیام، بُرد بینالمللی و تصویرسازی از جمهوری اسلامی ایران نیز دارد، اظهار کرد: قهرمانی در یک ورزش پرطرفدار مانند کشتی، فرصتی برای نمایش «قدرت نرم» ایران است و پیام رهبر معظم انقلاب به طور غیرمستقیم این مفهوم را میرساند که ایران میتواند با تلفیق قدرت و معنویت (بهعنوان دو رکن اصلی هویت جمهوری اسلامی) در عرصه جهانی موفق باشد و «ارزشهای والا» خلق کند.
امامجمعه چهاربرج تصریح کرد: عبارت «آفرین بر شما» در پایان پیام، لحنی انگیزشی و دلگرمکنندهٔ مضاعفی دارد که نهتنها به ورزشکاران، بلکه به عموم جامعه ایراندوست، روحیه و انگیزه میبخشد و این عبارت ساده، اما صمیمی، حس غرور ملی و تشویق به ادامهٔ مسیر موفقیت را منتقل میکند.
وی با بیان اینکه این پیام، فراتر از یک تبریک متعارف، پیامی فرهنگی و الهامبخش برای تبیین الگوی مطلوب انسان و جامعه تراز از منظر گفتمان ولیّ جامعه است، اظهار کرد: پیام رهبر انقلاب ترکیبی از تقدیر، تشویق و تبیین ارزشهای والای انسانی است که در کنار گرامیداشت موفقیت تیم ملی کشتی، بر اهمیت تلفیق قدرت جسمانی با معنویت و اخلاق تأکید میکند.
استعدادیابی در جامعه جدی گرفته شود
جلالی به فرارسیدن آغاز سال تحصیلی جدید و ایام بازگشایی مدارس و دانشگاهها و مجامع تحصیل علم اشاره کرد و گفت: یکی از کلیدیترین نکات مطرح در موضوع استعدادیابی، تمایز بین «استعداد» و «علاقه» است.
امامجمعه چهاربرج با بیان اینکه همکاری سهضلعی خانواده، مدرسه و خود دانشآموز کلید اصلی این مسیر است، افزود: اگر گنجهای درونی بهدرستی کشف و پرورش یابند، نهتنها آینده فردی دانشآموزان ما موفقتر و شادتر خواهد بود، بلکه جامعه نیز از نیروهای متخصص، خلاق و رضایتمند خود بهرهمند خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه استعدادیابی در جامعه مخصوصاً مدارس از وظایف سنگین متصدیان امر است، گفت: انسانها با استعدادهای گوناگونشان تأمینکننده نیاز جوامع بشری برای سیر الی الله و سیر الی الکمالاند، همه این استعدادها باید استخراج بشود و این، وظیفۀ مربّیان جوامع را و وظیفۀ حکومتها را سنگین میکند.