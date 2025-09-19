پخش زنده
کارگاه آموزشی «راههای کنترل و پیشگیری از خودکشی» با حضور کارشناسان مربوطه در جمعیت هلالاحمر شهرستان بوکان برگزار شد.
به گفته بیادار رییس هلال احمر بوکان در این کارگاه، مباحثی پیرامون شناسایی عوامل خطر، روشهای مداخله و نقش خانواده و جامعه در پیشگیری از خودکشی مورد بحث و آموزش قرار گرفت.
بیادارافزود:برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینههای مختلف و بحث آموزش یکی از اولویتهای هلال احمر میباشد.
رییس هلال احمر بوکان ارائه مباحث امدادی را از مهمترین موضوعات مطرح شده در دورههای آموزشی عنوان و اضافه کرد: دورههای آموزشی امداد از اساسیترین دورهها در جمعیت هلال احمر است که باید توسط مربیان و مدرسان دارای مدارک مربیگری مربوط تدریس و آموزش داده شود.