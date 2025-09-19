زن جوانی به همراه دختر خردسالش به علت نا توانایی در خارج شدن از استخر کشاورزی در نیشابور جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: در پی تماس با سامانه ۱۲۵ مبنی بر غرق شدن زنی ۳۵ ساله و دختری ۷ ساله در استخر کشاورزی در نزدیکی روستای ماوی دو گروه از نجاتگران و غواصان ایستگاه شهید صدیقی و ایستگاه شماره شش به محل حادثه اعزام شدند.

ابوالفضل اسدی افزود: بنا به گزارشهای اولیه این مادر و دختر هنگامی که در نزدیکی استخر مشغول تردد بوده‌اند به دلایل نامعلوم به داخل استخر سقوط کرده اند.

وی ادامه داد: غواصان سازمان آتش نشانی جسد هر دو غریق را از داخل استخر خارج کردند.