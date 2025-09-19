بازسازی بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ رشته انشعاب فرسوده در البرز
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز از بازسازی تعداد ۲ هزار و ۷۱۶ رشته انشعاب فرسوده با هدف کاهش هدر رفت و مدیریت مصرف، در یکسال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، حمید رضا نامداری با اشاره به نقش انشعابات فرسوده در هدر رفت آب گفت: نوسازی زیر ساخت آبرسانی، برای ارتقای پایداری شبکه و مدیریت مصرف اجرا و تحقق این مهم کاهش میزان بروز حوادث و بهبود کیفیت خدماترسانی به مشترکین را در پی خواهد داشت.
وی بیان کرد: نوسازی تعداد ۳ هزار و ۵۰ فقره انشعاب طی سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفته که طی ۵ ماهه نخست امسال، بیش از ۲ هزار مورد انشعاب در سطح استان بازسازی شده است.