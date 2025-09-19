بازسازی بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ رشته انشعاب فرسوده در البرز

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز از بازسازی تعداد ۲ هزار و ۷۱۶ رشته انشعاب فرسوده با هدف کاهش هدر رفت و مدیریت مصرف، در یکسال گذشته خبر داد.