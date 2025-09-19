پایان دومین دوره لیگ کشوری مکعب روبیک با معرفی برترینها
دومین دوره لیگ کشوری مکعب روبیک با حضور ۱۲۶ شرکت کننده از ۱۷ استان در کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دومین دوره لیگ کشوری مکعب روبیک به همت انجمن بازیهای فکری ایران و به میزبانی هیئت ورزشهای همگانی استان کرمانشاه، در هتل آزادگان برگزار شد.
در این رویداد ۱۲۶ شرکتکننده آقا و خانم از ۱۷ استان کشور حضور داشتند و در بخشهای مختلف انفرادی و تیمی به رقابت پرداختند.
نتایج بخش انفرادی آقایان:
مکعب ۳x۳x۳:
۱. عرفان دهقانی از استان هرمزگان
۲. محمدرضا عباس زاده از استان تهران
۳. آرین گراوندی از استان کرمانشاه
مکعب ۲x۲x۲:
۱. محمدرضا عباسزاده از استان تهران
۲. عرفان غفرانی از خراسان رضوی
۳. عرفان دهقانی از استان هرمزگان
نتایج بخش انفرادی بانوان:
مکعب ۲x۲x۲ و مکعب ۳x۳x۳:
۱. شادن برزگر از استان مازندران
۲. بهار احسانی از استان تهران
۳. فاطمه قاسمی از استان فارس
نتایج بخش تیمی بانوان:
۱. تیم استان تهران
۲. تیم استان خوزستان
۳ تیم استان اصفهان
نتایج بخش تیمی آقایان:
۱. تیم استان خراسان رضوی
۲. تیم استان فارس
۳. تیم استان اصفهان
مجید احتشام، رئیس انجمن بازیهای فکری ضمن تشکر از میزبانی استان کرمانشاه، گفت: دور اول این مسابقات در سال ۱۴۰۳ فقط در ماده مکعب روبیک ۳ در۳ برگزار شده بود و امسال ماده مکعب دو در دو به مسابقات اضافه شد که با استقبال علاقمندان روبهرو شد.
نریمان رحمانی، رئیس هیئت همگانی استان کرمانشاه ضمن خرسندی از فرصت میزبانی این مسابقات، اعلام کرد: هیئت ورزشهای همگانی و اداره کل ورزش استان کرمانشاه آماده میزبانی دور سوم این مسابقات با تعداد ایتمها و شرکتکنندگان بیشتر است.
نیکتا مهاجری، رئیس کمیته روبیک و بازیهای پازلی، گفت: دور سوم مسابقات قهرمانی کشوری لیگ کیوبینگ سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد که آیتمهای جدیدی نظیر روبیک هرمی و مکعبهای بزرگتر به مسابقات اضافه می شود.