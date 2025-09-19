از شروع جنایت و نسل‌کشی رژیم‌صهیونیستی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) در نوار غزه تاکنون، ۶۵ هزار و ۱۷۴ شهروند فلسطینی شهید شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز جمعه در جدیدترین آمار خود اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، ۳۳ شهید و ۱۴۶ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شدند.

این وزارتخانه افزود: آمار شهدای تجاوز رژیم اسرائیل به نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۵ هزار و ۱۷۴ نفر و آمار زخمی‌ها به ۱۶۶ هزار و ۷۱ نفر افزایش یافت.

جان باختن ۴۴۰ نفر بر اثر گرسنگی

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه همچنین اعلام کرد: چهار نفر دیگر از جمله یک کودک در ۲۴ ساعت گذشته بر اثر گرسنگی جان خود را از دست دادند و با احتساب آنها، تعداد کل شهدای ناشی از گرسنگی در نوار غزه به ۴۴۰ نفر رسید که ۱۴۷ نفر از آنها کودک هستند.

رژیم صهیونیستی با حمایت مستقیم آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگی تمام‌عیار علیه غزه به راه انداخته که تاکنون ۶۵ هزار و ۱۴۱ شهید و بیش از ۱۶۵ هزار و ۹۲۵ زخمی بر جای گذاشته است؛ اکثر قربانیان را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند.

همچنین قحطی و گرسنگی ناشی از محاصره تاکنون جان دست‌کم ۴۲۸ فلسطینی از جمله ۱۴۶ کودک را گرفته است. کرانه باختری رود اردن نیز از یورش‌ها و حملات ارتش رژیم صهیونیستی در امان نمانده و در طول این مدت شماری از شهروندان فلسطینی شهید و زخمی شده یا به اسارت برده شده‌اند.