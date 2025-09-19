هم‌زمان با روز شعر و ادب فارسی، از امروز جمعه ۲۸ شهریورماه آغاز شد و تا دوم مهرماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این جشنواره با هدف پاسداشت جایگاه فردوسی و معرفی ظرفیت‌های هنری و پژوهشی شاهنامه، به میزبانی موزه رضا عباسی و خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌شود.

در این دوره، بیش از ۷۵۰۰ اثر هنری و پژوهشی از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از داوری، ۲۱ اثر شاخص در سه بخش بنیاد فردوسی، حوزه هنری و آثار منتخب هنرمندان سراسر ایران به نمایش درآمده‌اند. آثار ارائه‌شده شامل هنرهای سنتی، تجسمی، صنایع دستی، پوشاک، آثار حجمی و اقتباس‌های نمایشی از شاهنامه هستند.

در بخش رونمایی کتاب، بنیاد فردوسی از هفت عنوان تازه منتشرشده رونمایی کرد، از جمله؛

- «شاه‌نمک» ویژه کودکان و نوجوانان،

- «۳۶۵ روز با شاهنامه» برای جوانان و بزرگسالان،

- نسخه‌های آموزشی و نمایشی از شاهنامه،

- و «فردوسی‌نامه» که علاوه بر نسخه چاپی، در قالب برنامه‌ای رادیویی از رادیو نمایش پخش خواهد شد.

همچنین نشست‌های تخصصی با حضور نویسندگان، پژوهشگران، هنرمندان و استادان دانشگاهی در سرای اهل قلم برگزار می‌شود که به بررسی جایگاه تاریخی فردوسی در فرهنگ ایران و جهان، نقد آثار منتشرشده و معرفی تمدن‌های باستانی ایران اختصاص دارد.

بنیاد فردوسی اعلام کرده است که مجموعه‌ای ۱۰ جلدی با عنوان «شاهنامه‌پژوهی» در دست انتشار دارد که دو جلد نخست آن با موضوع زیبایی‌شناسی و جایگاه بانوان در شاهنامه آماده چاپ شده‌اند.

در آیین پایانی جشنواره که دوم مهرماه برگزار خواهد شد، برگزیدگان بخش‌های هنری، پژوهشی و کتاب معرفی و قدردانی خواهند شد.

همچنین در این دوره هنرمندان مختلفی از سراسر کشور آثار خود را در زمینه های نقاشی، خطاطی، نقالی و شاهنامه خوانی ارائه دادند.