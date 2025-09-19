به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در خطبه های نماز جمعه ارومیه افزود:گروه هفت که شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا و کانادا میشود، در کانادا جلسه تشکیل داده و برعلیه نیروهای امنیتی ایران بیانیه ای صادر کردند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی گفت:در این بیانیه ادعا کردند که ایران مخالفان خود در کشورهای دیگر را دستگیر، شکنجه و ترور می‌کند که این ادعاها کاملاً دروغ و باطل است.

وی ادامه داد:واقعیت این است که گاها انسان تعجب می کند که در چه دنیایی زندگی کند. برخی آن را به جنگل تشبیه کرده‌اند؛ جایی که هیچ قانونی حاکم نیست، فقط قدرت و زور.

امام جمعه ارومیه افزود: این کشورهای مستکبر که قدرت در دست دارند، به هیچ قانون و مقرراتی پایبند نیستند. هر آنچه آمریکا و مستکبران دوست داشته باشند، قانون است. به تمام معنی، قانون جنگل حاکم است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی گفت: همین کشورها که نام بردم، همان‌هایی هستند که با حمایتشان رژیم صهیونیستی در غزه نسل‌کشی می‌کند.

وی افزود: آنها به اسرائیل اجازه دادند تا به غزه حمله کند. از یک طرف، علیه ایران بیانیه می‌دهند، اما خودشان به راحتی حرمت پیمان‌هایشان را زیر پا می‌گذارند.

وی گفت: وقتی اسرائیل می‌خواست به قطر حمله کند، به آمریکا خبر داد، اما آمریکا به قطر خبری نداد و به راحتی اسرائیل حمله کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی گفت:تنها ترامپ گفت که این آخرین بار است که به قطر حمله می شود که در مقابل آن نیز، سفیر اسرائیل در آمریکا در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز گفت که اگر لازم باشد دوباره به قطر حمله خواهند کرد و این نشان می‌دهد که آنها به هیچ‌چیزی پایبند نیستند.

هفته دفاع مقدس باید باعظمت گرامی داشته شود

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی گفت:هفته دفاع مقدس یادآور مقاومت، فداکاری، عزت و افتخاری است که رزمندگان در طول ۸ سال برای کشورمان به ارمغان آوردند.

وی افزود:این عزیزان با خون خود و با زحمات و مجاهدت‌هایشان، به ما عزت بخشیدند.

امام جمعه ارومیه گفت:عراق با تحریک قدرت‌های بزرگ، در ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ به ایران حمله کرد و از آبادان تا قصر شیرین، مناطق مرزی ما را بمباران کرد. اما پس از ۸ سال، به لطف خدا، با ذلت عقب‌نشینی کردند و حتی یک وجب از خاک مقدس ما به دست آنها نیفتاد و ایران درسی فراموش‌نشدنی به آنها داد.

وی افزود: باید عظمت این هفته را گرامی بداریم و فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت را به آیندگان منتقل کنیم.