به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی با حضور در محل برپایی این طرح، از نزدیک در جریان روند خدمت‌رسانی گروه‌های جهادی به مردم محروم قرار گرفت.

در جریان اجرای این طرح، گروه جهادی ولایت وصال عشق طی سه روز در بخش سیلوانا مستقر شده و به خانوار‌های دهک‌های یک تا چهار خدمات رایگان درمانی ارائه داده است.

این اردوی سه‌روزه با حضور ۱۵ پزشک متخصص و فوق‌تخصص در رشته‌های مختلف از جمله دندانپزشکی، چشم‌پزشکی، قلب، طب سنتی، زنان و زایمان، اطفال، گوش، تغذیه، پزشک عمومی، روانشناسی و اپتومتری برگزار و خدمات داروخانه، تزریقات و پانسمان، سونوگرافی، نوار قلب و اهدای عینک رایگان نیز در این طرح ارائه شده است.

در جریان این اردوی جهادی بیش از سه هزار نفر از خدمات رایگان بهره‌مند شده و اجرای این طرح در سایر مناطق کم‌برخوردار استان نیز ادامه خواهد داشت.