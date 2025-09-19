مسابقات شطرنج رده‌های سنی کشورمان در دو بخش دختران و پسران در شهر‌های مشهد، تبریز، قزوین و قم در حال برگزاری است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات شطرنج رده‌های سنی کشور ویژه نونهالان و نوجوانان دختر و پسر ۸ تا ۱۸ سال، با همکاری فدراسیون شطرنج و ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، قزوین و قم در حال برگزاری است.

این رقابت‌ها با هدف توسعه شطرنج در میان رده‌های پایه و شناسایی استعداد‌های برتر از یکشنبه ۲۳ شهریور به طور همزمان در شهر‌های مشهد، تبریز، قزوین و قم آغاز شد و تا ۲۹ شهریور ادامه دارد.

نتایج مسابقات در پایان دور هفتم به شرح زیر است؛

بخش دختران - مشهد؛

رده سنی زیر ۸ سال؛ مهدیس اسدی با ۷ امتیاز در صدر جدول قرار دارد.

رده سنی زیر ۱۰ سال؛ اسما حسن پور مقدم با ۶/۵ امتیاز صدرنشین است.

رده سنی زیر ۱۲ سال؛ مهتاب حکمت نژاد با ۶ امتیاز در صدر جدول قرار دارد.

رده سنی زیر ۱۴ سال؛ روشا اکبری با ۶/۵ امتیاز در رده نخست جدول قرار دارد.

رده سنی زیر ۱۶ سال؛ استاد فیده بانوان مهسا علوی با ۶ امتیاز صدرنشین است.

رده سنی زیر ۱۸ سال؛ زهرا پروین با ۶ امتیاز پیشتاز است.

بخش پسران - تبریز؛

رده سنی زیر ۸ سال؛ کیاشا محبوبی با ۶ امتیاز صدرنشین است.

رده سنی زیر ۱۴ سال؛ باراد احمدی با ۶/۵ امتیاز در جایگاه نخست جدول قرار دارد.

بخش پسران - قزوین؛

رده سنی زیر ۱۰ سال؛ رادمان رضاپور با ۶ امتیاز صدرنشین است.

رده سنی زیر ۱۶ سال؛ ماهان فرجی با ۶ امتیاز، رتبه نخست را در اختیار دارد.

بخش پسران - قم؛

رده سنی زیر ۱۲ سال؛ آیهان رهبر با ۶ امتیاز در صدر جدول است.

رده سنی زیر ۱۸ سال؛ مهراد بقائی با ۶ امتیاز صدرنشین است.

نفرات اول تا ششم هر رده سنی به اردوی تیم ملی دعوت می‌شوند و در صورت اعزام تیم و تامین اعتبار مالی و مجوز شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان، قهرمان هر رده سنی به مسابقات قهرمانی رده‌های سنی آسیا ۲۰۲۵ اعزام می‌شود.