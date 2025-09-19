تحقق عدالت رسانه ای در پوشش رویدادها، افزایش مهارت خبرنگاران و تولید محصولات کیفی خبری از اولویت های صداوسیمای مازندران است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل صدا و سیمای مازندران در نشست فصلی خبرنگاران شهرستانها در سرخرود با بیان اینکه ترسیم مسیری روشن برای رشد حرفهای خبرنگاران از طریق آموزشهای هدفمند و تجربه میدانی موثر به دست میآید، گفت: خبرنگار توانمند کسی است که علاوه بر ابزار مناسب، مهارت روایتگری و شناخت دقیق نیازهای مخاطب را داشته باشد و این فقط با آموزش مداوم و تجربه میدانی موثر حاصل میشود.
دکتر داود سیروس با تأکید بر برقراری عدالت خبری در انعکاس رویدادهای استان، افزود: خبرنگاران به گونهای برنامهریزی کنند که علاوه بر پخش روزانه خبرها در مجموعه های خبری صداوسیما، حداقل یک بسته خبری هفتگی اختصاصی شهرستان خود را روی آنتن رسانه ملی داشته باشند.
او ادامه داد: بستههای خبری منظم و هفتگی از شهرستانها هم انگیزه خبرنگاران را بالا میبرد و هم نگاه یکسان مسئولان به همه مناطق را تقویت میکند.
مدیرکل صدا و سیمای مازندران همچنین بر تهیه یک بسته خبری ویژه و پیگیریپذیر به صورت ماهانه مختص هر شهرستان نیز تأکید کرد و گفت: این برنامههای مطالبه محور با حضور مسئولان مرتبط و در همان شهرستان میتواند ضبط و در اختیار پخش قرار بگیرد.
دکتر سیروس این شیوه را گامی مهم در شفافیت و افزایش اعتماد عمومی دانست و افزود: وقتی مسئولان پاسخگو و مردم پیگیری موضوعات محل سکونت خود باشند، نقش رسانه در حل مسائل عینیتر میشود.
او ضرورت ارتقای مهارتها پرداخت و آموزشهای نوین مثل تدوین موبایلی و تولید مستند خبری را از نیازهای اساسی دانست و ادامه داد: با این مهارتها، حتی بدون تجهیزات حرفهای میتوان گزارشهایی ماندگار و اثرگذار تهیه کرد.
امید بخشی محور کار خبرنگاران
فرماندار محمودآباد نیز در این نشست با بیان اینکه رسانهها رسالت بزرگی برای بیان واقعیتهای جامعه به مسئولان و تلاشهای مسئولان به مردم دارند، گفت: اقدامات بزرگ و زیرساختی خوبی با وجود مشکلات فراوان در این شهرستان انجام شده است که چنانچه به مردم اطلاع رسانی شود امید در جامعه نیز بالا میرود
مهدی قاسمی با بیان اینکه پیگیر راه اندازی فرودگاه در منطقه هستیم، افزود: جمع آوری زباله از سواحل سرخرود که چندین سال چهره ساحل را نازیبا کرده بود، اقدام ارزشمندی بود که در چند ماه اخیر انجام و سبب رونق اقتصادی در شهر شده است.
او از خبرنگاران خواست امیدآفرینی در جامعه را رسالت خود بدانند تا با بیان و پیگیری مشکلات، توسعه و پیشرفت در پرتو فضای امیدآفرینی محقق شود.
فرماندار محمودآباد گفت: این شهرستان برای برگزاری جشنوارهای رسانهای با موضوع دریا و گردشگری آمادگی دارد.
اخبار امیدآفرین تیری به قلب دشمنان
امام جمعه سرخرود با بیان اینکه اخبار امیدوار کننده تیری به قلب دشمنان نظام و امیدی برای دوستداران کشور است، گفت: رسانه باید پیشرفتهایی که در حوزههای مختلف شهرستانها و روستاها در سایه انقلاب اسلامی ایجاد شده است انجام شده است را برای مردم بازگو کنند تا شبهات آنها کمتر شود.
حجت الاسلام تقی زاده یکی از مشکلات شهرستان را بازسازی و تعریض نکردن جاده سرخرود به آمل اعلام کرد و گفت: هر هفته در این مسیر عدهای بر اثر تصادف زخمی و برخی نیز جان خود را از دست میدهند که رسانهها باید به این موضوعات که با حقوق عامه مردم سروکار دارد بیشتر توجه کنند.
او با بیان اینکه رسانهها عملکرد تربیتی هم دارند، ادامه داد: تغییر نگاهها و هنجارها با کمک رسانهها انجام میشود و اگر از سوی خبرنگاران متعهد به نظام وانقلاب انجام شود سبب رشد جامعه خواهد شد
حل مسائل شهری با مطالبه گری رسانهها
شهردار سرخرود با بیان اینکه انتشار بیشتر اخبار مثبت و امید آفرین نیاز امروز جامعه است، گفت: حل مسائل شهری علاوه بر تامین منابع مالی تا حد زیادی نیازمند پیگیری و مُطالبهگری از سوی خبرنگاران است.
محسن کبود فیروزجایی ساخت پیاده روی ساحلی در سرخرود را یکی از اقدامات ارزشمند و ماندگار دانست و افزود: هدف اصلی از اجرای این طرح ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد محیطی آرام و جذاب برای مسافران و مردم است.
معاون خبر صدا و سیمای مازندران نیز در این نشست با اشاره به اینکه برای تنوع بخشی در مجموعههای خبری، در دو ماه گذشته بستههای متنوعی هر شب روی آنتن شبکه استانی میرود، گفت: خبرنگاران باید در انتخاب سوژه و پوشش تصویری، رویکردی پیشدستانه و فعالانه تری داشته باشند.
سید رضا کریمی با بیان اینکه بخش پیگیری خبر از شهریور ماه در معاونت خبر راه اندازی شده است، ادامه داد: موضوعات و مشکلات هر منطقه در مجموعه خبری ساعت ۲۰ با حضور یکی از مسئولان استانی پیگیری میشود و خبرنگاران به سراغ موضوعاتی بروند که مطالبه عمومی است و ظرفیت پیگیری در رسانه را دارد.