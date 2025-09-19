به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، امام جمعه بافق با هشدار نسبت به پیامد‌های فعال‌سازی مکانیسم ماشه گفت: ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و تقویت توان داخلی، فشار‌ها و جنگ روانی دشمنان را بی‌اثر خواهند کرد.

حجت‌الاسلام حسینی افزود: ایران همواره به تعهدات برجامی پایبند بوده و این موضوع بار‌ها از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید شده است، اما بی‌تعهدی طرف مقابل و استمرار فشار‌ها ایجاب می‌کند سیاست‌ها بازنگری شود.

امام جمعه بهاباد گفت: دفاع مقدس، ارمغان ارزشمندی بود که ملت ایران با رهبری حکیمانه امام راحل (ره) و حمایت‌های معنوی ولی‌فقیه زمان، برای نسل‌های آینده به ارمغان گذاشت.

حجت الاسلام ابراهیمی بشکانی افزود: این حماسه، تنها یک جنگ نظامی نبود؛ بلکه صحنه‌ای برای تجلی ایمان، وحدت، اراده و پیروزی حق بر باطل بود.

امام جمعه هرات با اشاره به قرارگیری در آستانه شروع هفته دفاع مقدس گفت: پیروزی در آن مقطع تاریخی، مرهون دلاوری‌های سپاه قهرمان، بسیج مردمی سلحشور، ارتش غیور و پشتیبانی‌های ارزشمند خانواده‌ها، به‌ویژه صبوری بانوان بود.

حجت الاسلام رضازاده، افزود: در آغاز سال تحصیلی، وظیفه معلمان، مدیران و معاونان مدارس است که دانش‌آموزان را با یاد شهدا و امام راحل پرورش دهند و کلاس‌های درس را با تصاویر شهیدان مزین کنند.

امام جمعه اردکان در مورد حمله اسرائیل به قطر گفت: متاسفانه هزینه جنایت‌های اسرائیل را بعضی از کشور‌های منطقه با مراودات تجاری که با اسرائیل کودک کش دارند تامین می‌کنند و همین کشور‌ها باز در دوحه گرد هم می‌آیند و بیانیه می‌دهند.

حجت الاسلام شاکر افزود: اگر خواست این کشورها، مبارزه با اسرائیل است لازم است که کشور‌های منطقه و کشور‌های اسلامی اقدامی عملی انجام دهند و روابط تجاری خود را با اسرائیل قطع کنند.

امام‌جمعه مهریز از آحاد مردم و مسئولان خواست پیام‌های دفاع مقدس را نسل‌به‌نسل منتقل کنند.

حجت الاسلام محی الدینی، آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس را یادآور شد و آموزش‌وپرورش را به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی تحقق بیانیه گام دوم انقلاب معرفی کرد.