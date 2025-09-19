پیکر مرحوم حجه الاسلام والمسلمین سید سجاد فاضلیان بعد از اقامه نماز جمعه بر روی دستان مردم همدان تشییع و در باغ بهشت همدان به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در پی درگذشت فرزند حجت الاسلام والمسلمین سید حسن فاضلیان امام جمعه موقت همدان و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید درگذشت عالم برجسته سید سجاد فاضلیان را تسلیت گفتند.

آیت الله شعبانی موثقی نماینده ولی فقیه در استان و حمید ملانوری شمسی استاندار هم در پیامی ضمن تسلیت درگذشت این روحانی فرهیخته فقدان چنین شخصیتی را ضایعه‌ای سنگین برای حوزه‌های علمیه و اهالی ایمان و معرفت دانستند.

حجه الاسلام والمسلمین سید سجاد فاضلیان شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور درپی عارضه داخلی در یکی از بیمارستان‌های تهران دعوت حق را لبیک گفت. از این استاد حوزه چندین تحقیق و پژوهش در زمینه فقه اسلامی برجای مانده است.