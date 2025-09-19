تیم هندبال پسران زیر ۱۷ سال کشورمان در آغاز دور نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا، مقابل کویت به برتری رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم هندبال پسران زیر ۱۷ سال ایران امروز در آغاز دور نهایی نخستین دوره مسابقات هندبال زیر ۱۷ سال قهرمانی آسیا مقابل کویت به میدان رفت و چهارمین پیروزی خود را در این رقابت‌ها جشن گرفت.

ملی‌پوشان کشورمان در چهارمین دیدار خود در این رقابت‌ها در نیمه نخست ۱۷-۲۰ و در پایان نیمه دوم ۳۰ -۳۵ کویت را از پیش رو برداشتند تا با انگیزه عالی آماده مصاف با اردن شوند که فردا برگزار می‌شود.

این برد در حالی به دست آمد که کویت جزو قدرت‌های هندبال آسیا به شمار می‌رود و پسران هندبال ایران بعد از شکست کره‌جنوبی در بازی قبلی یک بار دیگر قدرت خو‌د را به رخ کشیدند.

در سایر دیدار‌های امروز دور نهایی؛ کره‌جنوبی با بحرین، اردن با قطر و چین تایپه با عربستان سعودی دیدار می‌کنند.

نخستین دوره مسابقات هندبال زیر ۱۷ سال قهرمانی آسیا - اردن، سوم مهر به کار خود پایان می‌دهد.