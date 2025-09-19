به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این دوره با مدرسی حمید انتشاری از اساتید برجسته کشور در دو بخش تئوری و عملی برگزار می شود.

این دوره به مدت سه روز و به میزبانی هیات تنیس روی میز شهرستان شهرکرد برگزار و ۱۵ شرکت کننده در این دوره حضور دارند.

در این دوره شرکت کنندگان با آخرین قوانین و مقررات تنیس روز آشنا می شوند.

شرکت کنندگان پس از قبولی در این دوره می توانند در مسابقات منطقه ای و قهرمانی کشور قضاوت کنند.