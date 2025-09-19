پخش زنده
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور فراجا گفت: اپراتورها، ۹۷ درصد جریمههای رانندگی را که از طریق دوربینها به اشتباه ثبت میشوند، رد میکنند و در واقع جریمهای برای رانندگان ثبت نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرهنگ جلیل جمشیدیراد در توضیح بیشتر گفت: بیشتر اشتباهاتی که در جریمه کردن رخ میدهد و مردم از آن شکایت دارند، جریمههای مربوط به دوربینها هستند و معمولا این اتفاق در جادهها رخ میدهد.
وی با بیان این که دوربینها تا ۵ درصد احتمال خطا دارند، افزود: علت این اشتباهات نیز کیفیت دوربینها و اشتباه پلاکخوانی آنها است.
سرهنگ جمشیدیراد تشریح کرد: معمولا بعد از ثبت تخلف از طریق دوربینها، برای راننده پیامکی ارسال میشود که این تخلف در حال بررسی است؛ سپس اپراتورها اطلاعات خودرو و تصاویر دوربینها را چک میکنند و در صورت مغایرت، جریمه لغو میشود؛ در واقع ۹۵ درصد این جریمههایی که ممکن است خطا داشته باشند از طریق اپراتور رد میشود و هیچ جریمهای برای راننده ثبت نمیشود.
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور فراجا ادامه داد: بعضی از این جریمههای اشتباهی نیز به خاطر تخلفات مربوط به پلاک مانند دستکاری پلاک و ... اتفاق میافتد.