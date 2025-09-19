هندبال پسران قهرمانی آسیا؛ منصوری باز هم بهترین بازیکن زمین شد
دروازهبان تیم هندبال پسران زیر ۱۷ سال ایران بار دیگر عنوان برترین بازیکن زمین در مسابقات قهرمانی آسیا را به دست آورد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مهرشاد منصوری، دروازهبان تیم هندبال زیر ۱۷ سال ایران با عملکرد درخشان خود عنوان بهترین بازیکن زمین دیدار با کویت را به دست آورد.
تیم هندبال زیر ۱۷ سال ایران امروز در آغاز دور نهایی نخستین دوره مسابقات هندبال زیر ۱۷ سال قهرمانی آسیا کویت را ۳۵-۳۰ شکست داد.
مهرشاد منصوری در دیدار با سوریه در دور مقدماتی این مسابقات نیز برترین بازیکن زمین شد.
نخستین دوره رقابتهای هندبال زیر ۱۷ سال قهرمانی آسیا تا سوم مهر به میزبانی اردن ادامه دارد.