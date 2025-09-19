به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس گزارش منابع محلی آتش از ساعت ۱۶:۳۰ آغاز شده است و همچنان ادامه دارد

فرماندار چالوس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما با بیان اینکه ستاد بحران برای مهار این آتش تشکیل شده است، افزود: با توجه به حجم وسیع آتش سوزی، بیش از ۱۰ دستگاه خودرو‌ی آتش نشانی از شهر‌های هچیرود، چالوس، کلارآباد، نوشهر، شهرک نمک آبرود و دیگر شهرهای اطراف به منطقه اعزام شدند.



یحیی یوسف پور افزود: آتش نشانان همچنان در حال مهار آتش هستند، اما حجم آتش بسیار سنگین است.



او با بیان اینکه فرمانده نیروی انتظامی شهرستان چالوس به همراه نیرو‌های خود، اورژانس، اعضای ستاد بحران شهرستان چالوس کارشناسان بیمه، اداره صمت و اداره کار در محل حادثه حضور دارند،گفت: علت آتش سوزی هنوز مشخص نیست.

خبر‌های تکمیلی اعلام می‌شود ...