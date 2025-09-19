پخش زنده
نخستین رویداد ملی سرمایهگذاری برای تولید بازیهای رایانهای حوزه مقاومت همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران جان، اصفهان ایران» در اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در این آیین با تأکید بر اهمیت نقش این بخشها در آینده کشور گفت: خوشحالم امروز در جمع کسانی حضور دارم که قرار است آینده فناوری، فرهنگ و حتی اقتصاد ایران را رقم بزنند. شاید تصور شود ما تنها بازی میکنیم و این فعالیتها جنبه سرگرمی دارد، اما واقعیت این است که ما روایت فردای ایران را رقم میزنیم.
مهدی جمالینژاد افزود: استان اصفهان اولویتهای خود را در قالب سه بهعلاوه یک تعریف کرده است؛ گردشگری، هوش مصنوعی و انرژیهای نو و یک اولویت بسیار مهم دیگر که باید توجه ویژهای به آن داشته باشیم، خانوادهمحوری است، موضوعی که حل بسیاری از دغدغههای کشور همچون جوانی جمعیت و آسیبهای اجتماعی را در خود دارد.
استاندار اصفهان همچنین با اشاره به ضرورت فناوریهای نوین افزود: جایگاه علم و فناوری برای توسعه استان، امری حیاتی است. در شرایطی که جنگ اقتصادی و امنیت ملی مطرح است، همواره گفتهایم که علم سلطان است و اگر علم نباشد، یقیناً در این نبرد بازنده خواهیم بود. نبرد آینده، نبرد دادههاست و هر داده، داستانی انسانی را روایت میکند.
محمد حاجیمیرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای نیز در این رویداد گفت: ابتدا تصور نمیکردیم که این تعداد از دستگاههای مختلف کشور حاضر شوند و از شیوه سنتی سفارش محصول فاصله بگیرند و به این نگاه برسند که سرمایهگذاری در تولید بازیها و محصولات، یک تجارت واقعی است، چراکه اگر جنبه کسبوکاری آن رعایت نشود، موفقیتی حاصل نخواهد شد و در نهایت این محصولات در سبد مصرف بازیکنان قرار نمیگیرند.
در اولین رویداد ملی سرمایهگذاری برای تولید بازیهای رایانهای حوزه مقاومت، ۸۷ طرح از ۱۵ استان کشور ارائه شد که استان تهران با ۱۳ طرح بیشترین حضور را به خود اختصاص داده است. بر اساس ارزیابی آثار در چهار شاخص اصلی شامل تولید، بازار، محتوا و فرهنگ، در نهایت ۳۰ بازی موفق به راهیابی به مرحله پایانی این رویداد شدند.