نشان آوران نجوم ، اختر شناسی ، زیست شناسی و هوش مصنوعی که در رقابت های بین المللی ارمغان آور نشان های رنگارنگ بودند ، میهمان وزیر بودند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر علیرضا کاظمی با بیان اینکه مردم به نشان آوران علمی افتخار می کنند ، گفت: شما باید این جایگاه علمی را حفظ کنید.
وی خطاب به نخبگان المپیادی گفت: شما باعث شدید که جمهوری اسلامی در جهان بدرخشد.
وزیر آموزش و پرورش گفت: از جمله موضوعاتی که ما هم پیگری می کنیم عدالت آموزشی و استعداد یابی از سراسر کشور است.
کاظمی با بیان اینکه موفقیت شما نتیجه زحمات و تلاش های شما است و در کنار آن زحمات و حمایت های خانوپاده های شما است
وی دو نکته را بعنوان چشم انداز باشگاه دانش پژوهان یاد آور شد و افزود: اولین نکته تثبیت و تداوم مدال آوری است.
وزیر آموزش و پرورش زیارت مرقد مطهر امام هشتم موسی بن الرضا ع را به همه دانش آموزان المپیادی اخیر هدیه داد.
نخبگان المپیادی دانش آموزی فردا (شنبه) با رئیس جمهور دیدار می کنند.