نشان آوران نجوم ، اختر شناسی ، زیست شناسی و هوش مصنوعی که در رقابت های بین المللی ارمغان آور نشان های رنگارنگ بودند ، میهمان وزیر بودند.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر علیرضا کاظمی با بیان اینکه مردم به نشان آوران علمی افتخار می کنند ، گفت: شما باید این جایگاه علمی را حفظ کنید.

وی خطاب به نخبگان المپیادی گفت: شما باعث شدید که جمهوری اسلامی در جهان بدرخشد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: از جمله موضوعاتی که ما هم پیگری می کنیم عدالت آموزشی و استعداد یابی از سراسر کشور است.

کاظمی با بیان اینکه موفقیت شما نتیجه زحمات و تلاش های شما است و در کنار آن زحمات و حمایت های خانوپاده های شما است

وی دو نکته را بعنوان چشم انداز باشگاه دانش پژوهان یاد آور شد و افزود: اولین نکته تثبیت و تداوم مدال آوری است.

وی گفت: حفظ جایگاه باشگاه در کشور و سکوهای جهانی باید در چشم انداز شما ادامه داشته باشد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: عدالت و کیفیت آموزشی از برنامه های دولت در بین برنامه های آموزشی است.

کاظمی با بیان اینکه استعدادها تنها به شهرهای بزرگ و پایتخت اختصاص ندارد ، گفت: این ما هستیم که باید استعداد ها را کشف کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه نیمی از جمعیت دانش آموزی دختران هستند افزود: توزیع و ایجاد رشته های المپیادی در داخل کشور می تواند دانش آموزان را هدف گذاری کند و دست کم در سال باید دو رشته جدید المپیادی به دانش آموزان معرفی شود.

وی افزود: یادمان باشد دانش آموزان را برای اثر بخشی در حل نظام مسایل کشور آماده کنیم.

وزیر آموزش و پرورش به واکنش دانش آموزان در هنگام گرفتن نشان های بین المللی به مسایل و دغدغه های کشور گفت: مردم ما به واکنش های مثبت شما در جهت انسجام ملی احترام می گذارند و خوشحال می شوند.

وزیر آموزش و پرورش زیارت مرقد مطهر امام هشتم موسی بن الرضا ع را به همه دانش آموزان المپیادی اخیر هدیه داد.

نخبگان المپیادی دانش آموزی فردا (شنبه) با رئیس جمهور دیدار می کنند.

