تمرین تیم ملی فوتسال ایران در سالن اصلی مسابقات جام ملتهای آسیا
تیم ملی فوتسال کشورمان پیش از آغاز رقابتهای مقدماتی جام ملتهای آسیا، نخستین تمرین خود را در سالن اصلی شهر کوانتان مالزی برگزار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، ملیپوشان فوتسال ایران امروز جمعه ساعت ۱۲ به وقت تهران، تمرین خود را در ورزشگاه سرپوشیده سوپکا، محل برگزاری مسابقات مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا، برگزار کردند.
در این جلسه تمرینی، بازیکنان زیر نظر کادر فنی به مرور برنامههای تاکتیکی پرداختند. آشنایی با کفپوش سالن، شبیهسازی بازی احتمالی مقابل تیم بنگلادش و تمرین ضربهزنی، از مهمترین بخشهای این تمرین بود که چندین بار تکرار شد.
ابوالفضل افضلی بازیکن راس تیم ملی، به تشخیص کادر پزشکی، در تمرینات گروهی امروز شرکت نکرد و زیر نظر بهنام مرتضایی فیزیوتراپ تیم به انجام حرکات تقویتی و مراقبت از عضله آسیبدیده خود پرداخت.
تیم ملی فوتسال ایران فردا ساعت ۱۱:۳۰ به وقت تهران در نخستین دیدار خود در این رقابتها به مصاف تیم ملی بنگلادش خواهد رفت.