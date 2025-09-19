سرهنگ یعقوبی گفت: کلاهبرداران، از آگهی‌های جعلی و تبلیغات وسوسه انگیز مانند: صد در صد تضمینی، قانونی و قابل استعلام، با قیمت ارزان و ارسال به سراسر کشور در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رئیس پلیس فتا استان ایلام اظهار کرد: هرگونه تبلیغ در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های خارجی با کلید واژه‌های؛ صدور گواهینامه، مدارک تحصیلی، اسناد مسکونی، زمین کشاورزی، سند خودرو، صدور شناسنامه، کارت ملی، تغییر نام و سن، صدور مدارک اتباع، جواز کسب و مجوز حمل سلاح، کارت معافیت و کارت پایان خدمت فقط ترفندی برای کلاهبرداری است.

وی افزود: مدارک صادر شده جعلی هستند و هیچ ارزش یا اعتبار قانونی ندارد.

رییس پلیس فتا اضافه کرد: افراد کلاهبردار برای فرار از قانون با شماره تلفن‌های ناشناس و حساب‌های بانکی اجاره‌ای فعالیت می‌کنند و هرگز هویت واقعی خود را فاش نمی‌کنند.

وی ادامه داد: متقاضیان و دریافت کنندگان مدارک جعلی خود نیز تحت پیگرد مراجع قانونی قرار می‌گیرند.