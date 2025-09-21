به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان گفت: یکی از بهترین جلوه‌های برگزاری رویداد ایران جان، اصفهان ایران استقبال و خوشحالی مردم از اجرای برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی شبکه‌های سراسری رسانه ملی در اصفهان شهر فرهنگ وهنر است.

یوسف افشارنیا افزود: رسانه ملی چنین رویدادی را طراحی کرده و تمام مسئولان و رسانه ملی پای کار آمدند تا ظرفیت‌های ایران را به مخاطبان معرفی کنند و این رویداد استقبال چشمگیر گردشگران را از گوشه وکنار کشور در سفر به شهر تاریخی اصفهان به همراه داشته است.

گردشگران هم در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیمای اصفهان اعلام کردند با انعکاس ظرفیت‌های استان اصفهان از دریچه دوربین رویداد ملی ایران جان، اصفهان ایران در شبکه‌های سراسری ترغیب شدیم تا به این شهر تاریخی سفر کنیم و از جاذبه‌های گردشگری و آثار تاریخی این شهر زیبا که به نصف جهان شهرت دارد بازدید کنیم.

استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار اثر تاریخی، حدود ۲ هزار اثر ملی و ۱۵ اثر ثبت جهانی و بیش از ۶۰۰ خانه تاریخی و جاذبه‌های مختلف طبیعی، فرهنگی، مذهبی و تفریحی در کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد.

رویداد ملی «ایران‌جان، اصفهان ایران» با هدف معرفی ظرفیت‌های پنهان و برجسته استان اصفهان، از ۲۲ تا ۲۸ شهریور ماه در شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی و برون‌مرزی رسانه ملی برگزار شد و بازتاب گسترده‌ای در میان مردم و مسئولان داشته است.