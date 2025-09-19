پخش زنده
امام جمعه ملایر گفت: دفاع مقدس بزرگترین افتخار و تجلی گاه ایستادگی و پایداری ایران اسلامی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امام جمعه ملایر در خطبههای نمازجمعه این شهر ضمن تبریک فرارسیدن آغاز سال تحصیلی جدید به اهمیت و جایگاه علم و دانش اشاره کردوگفت: تعلیم و تربیت؛ و آموزش و پرورش دوبالی هستند که انسان را سعادتمند مینماید
حجتالاسلام ارزنده به وظیفه آموزش و پرورش و معلمان هم اشاره کردوگفت: معلمان با تربیت صحیح دانش آموزان و دانشجویان میتوانند دانش آموزان و دانشجویان را به اوج کمال برسانند.
خطیب جمعه ملایر در مورد فرارسیدن هفته دفاع مقدس ورشادت رزمندگان وشهدا در هشت سال دفاع مقدس هم پرداخت و افزود: دفاع مقدس بزرگترین افتخار و تجلی گاه ایستادگی و پایداری ایران اسلامی بود.
وی افزود: در این دوران پیروزی سیاسی. حفظ تمامیت ارضی. تجربه عمیق برای تداوم ایران اسلامی وچراغ راهی برای کشورهای دنیا شد.
وی به شرایط کشورهای منطقه هم اشاره کردوگفت: کشور ایران اسلامی ما در سایه رهبری هست که سربلندومقتدر در دنیا می درخشد.
وی ضمن تاسف وتاثر وتسلیت به خانواده سید حسن فاضلیان بخاطر درگذشت فرزندگرامیشان که استاد برجسته حوزه و دانشگاه بود افزود ما وهمه مردم ملایرادرگذشت این عالم برجسته را تسلیت میگوییم