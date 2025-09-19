پخش زنده
معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه با رد ادعای رئیس جمهور فرانسه مبنی بر اینکه «نظر و پیشنهاد وزیر خارجه ایران از حمایت داخلی برخوردار نبود»، گفت: وزیر محترم امور خارجه هنگامی که گفتوگو میکند، مذاکره میکند، پیام میدهد یا پیشنهادی ارائه میدهد، این پیشنهاد، نمایانگر نظر نظام جمهوری اسلامی ایران و مورد اجماع داخلی است. همانطور که در تفاهم با آژانس در قاهره دیده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «کاظم غریبآبادی» معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه در گفت و گویی با بخش خبری ساعت ۱۴ صدا و سیما به چند پرسش پیرامون وضعیت مذاکرات میان ایران و اروپا در راستای جلوگیری از فعالسازی اسنپ بک پاسخ داد.
ایران پیشنهادهای سازنده و متوازنی را مطرح کرده است
معاون وزیر خارجه با اشاره به رایزنیهای چند روز اخیر ایران و اروپا گفت: جمهوری اسلامی ایران اخیراً پیشنهاداتی بسیار سازنده و متوازن مطرح کرده است که هدف آن رفع دغدغههای فوری است. این پیشنهادات، همانطور که خود آقای مکرون نیز اشاره کردند «معقول» و راهگشا بوده و مسیر را برای تعامل و دیپلماسی باز نگاه میداشت. به همین دلیل، مکرون نتوانست این پیشنهادات را رد یا نامربوط بداند و حتی از واژه «معقول» برای توصیف آنها استفاده کرد.
این ادعا که حرف وزیر خارجه از حمایت نظام برخوردار نیست اصلا مسموع نیست
غریبآبادی با انتقاد از رویکرد مذاکراتی تروئیکای اروپایی گفت: طرف مقابل وقتی صحبت از دیپلماسی میکند، فقط از دیپلماسی و تعامل سخن میگوید؛ در حالی که سیاست خارجی آنها وابسته به سیاستهای آمریکا است و به دنبال بهانهای میگردند تا این پیشنهاد معقول جمهوری اسلامی ایران را رد کنند؛ در حالی که هیچ بهانه دیگری ندارند. این حرف که حرف وزیر خارجه از حمایت نظام برخوردار نیست اصلا مسموع نیست.
وی ادامه داد: وزیر محترم امور خارجه هنگامی که گفتوگو میکند، مذاکره میکند، پیام میدهد یا پیشنهادی ارائه میدهد، این پیشنهاد، نمایانگر نظر اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است و مورد اجماع داخلی است. همانطور که در تفاهم با آژانس در قاهره دیده شد و بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز این موضوع را تأیید کرد، این پیشنهاد مورد حمایت کل سیستم و نظام است. بنابراین، بهانهتراشیهایی که از سوی فرانسه و احتمالاً دو کشور اروپایی دیگر مطرح میشود تا این پیشنهاد را رد کنند و بگویند که اجماع در داخل ایران وجود ندارد، این ادعا کاملاً بیاساس است و هیچ مبنای منطقی ندارد.
رفتار کشورهای اروپایی کاملا سیاسی و زیادهخواهانه است
معاون وزیر خارجه در پاسخ به پرسشی درباره رای گیری امروز در شورای امنیت پیرامون بازگشت تحریمها علیه ایران گفت: امروز قواعد شکلی این قطعنامه به رأی گذاشته میشود. ما با تعدادی از کشورها مواجه هستیم که رفتارهای کاملاً سیاسی و زیادهخواهانه دارند. همانگونه که میدانید، تأسیسات هستهای جمهوری اسلامی ایران به صورت غیرقانونی و برخلاف حقوق بینالملل در یک تجاوز آشکار مورد تهاجم قرار گرفت و ما عملاً الآن فعالیتهای هستهای مربوط به غنیسازی نداریم. غربیها اسنپ بک را هم به بهانه «عدم اجرای تعهدات هستهای ایران» انجام میدهند. وقتی فعالیتی وجود ندارد پس اسنپ بک هم معنایی ندارد. وقتی عرض کردم که ما با کشورهایی روبه رو هستیم که رفتارهای سیاسی و نامعقول دارند یکی از ابعاد شامل همین هست وقتی که فعالیت وجود ندارد، اسنپ بک برای چه هست؟ البته ادله بسیار زیادی دیگری هم داریم. از جمله اینکه خود همین کشورهای اروپایی به تعهدات برجامی خودشان در قبال ایران به هیچ وجه عمل نکردند، حالا در یک اقدام سیاسی اینها با سوءاستفاده از سازوکار شورای امنیت این کار را انجام میدهند.
وی ادامه داد: طرح این قطعنامه و طی روندهای اداری آن در ساعات پیشرو به این معنی نیست که همین امروز تحریمهای خاتمهیافته شورای امنیت برمیگردد، بلکه هفت تا هشت روز دیگر زمان است و طبیعتاً آثار روانی چنین اقدامی را باید از همین الان دستگاههای مربوطه مد نظر داشته باشند و مدیریت بکنند.
وزارت خارجه تمام تلاش خود را برای باز نگاه داشتن مسیر دیپلماسی به کار گرفته است
غریب آبادی با اشاره به اینکه ما به دنبال کوچک نشان دادن مساله اسنپ بک نیستیم، گفت:، اما واقع موضوع این هست که ایران تحت ظالمانه و گسترده ترین، تحریمهای یکجانبه است و تحریمهایی که در چارچوب قطعنامههای شورای امنیت وضع شده بود قابل مقایسه با تحریمهای یکجانبه نیست. از این منظر عرض میکنم که آثار روانی چنین اقدامی احتمالاً بالا خواهد بود و برای همین باید این را فکری کرد و دستگاههای ذیربط باید مدیریت بکنند که واقعاً این کشورها با این اقدامات و عملیات روانی خود تاثیرگذاری بر جامعه و اقتصاد ما نداشته باشند.
معاون وزیر خارجه در ادامه خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه تمام تلاش خودمان را در جهت دیپلماسی و باز نگه داشتن مسیر مذاکرات و در واقع تعاملات با طرفهای مقابل انجام دادیم. ما حتی تفاهم ایران و آژانس را در قاهره داشتیم. خود اروپاییها میگفتند که ایران و آژانس همکاری داشته باشند، این تفاهم روی میز هست، اما توجهی هم به همین تفاهم ندارند. اینجاست که باز دوباره ما تأکید داریم که اینها رفتاری کاملاً سیاسی دارند و اگر حرف از مذاکره و دیپلماسی میزنند، فقط حرف است. متأسفانه اینها کشورهایی هستند که کاملاً وابسته به آمریکا هستند و استقلال واقعی از خودشان ندارند.
ایران برای واکنش نشان دادن به هر سناریویی آماده است
غریب آبادی در پایان با اشاره به اینکه گامهای برداشته شده از سوی ایران نباید در طرف مقابل به ضعف ایران تعبیر شود، گفت: این اقداماتی که انجام میشود مثل تفاهم با آژانس و بحث طرح راهکارهای دیپلماتیک برای جلوگیری از اسنپ بک را اروپاییها تعبیر به ضعف جمهوری اسلامی ایران نکنند. ایران نشان داده که برای مواجهه با هر سناریویی آمادگی دارد و رفتار و سیاستها و اقدامات خودش را با رفتار و اقدامات طرفهای مقابل در این زمینه تنظیم میکند.