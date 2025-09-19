لیگ برتر فوتبال؛ ترکیب پرسپولیس مقابل چادرملو
ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس برای مصاف با چادرملو در هفته چهارم لیگ برتر اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس، اسامی ۱۱ بازیکن اصلی سرخپوشان پایتخت در دیدار مقابل چادرملو اردکان از هفته چهارم مسابقات لیگ برتر را به شرح زیر اعلام کرد:
ترکیب پرسپولیس:
پیام نیازمند، محمدحسین کنعانیزادگان، حسین ابرقویی، فرشاد احمدزاده، سهیل صحرایی، مارکو باکیچ، میلاد سرلک، محمد امین کاظمیان، علی علیپور، امید عالیشاه (کاپیتان) و اوستون ارونوف.
ذخیرهها:
امیررضا رفیعی، یعقوب براجعه، علیرضا عنایتزاده، میلاد محمدی، مرتضی پورعلیگنجی، یاسین سلمانی، سروش رفیعی، محمد خدابندهلو، محمدحسین صادقی، فخریان و ابوالفضل بابایی.
سرمربی: وحید هاشمیان
ترکیب چادرملو:
ادسون ماردن، سعید محمدی فر، علیرضا آرتا، علی طاهران، علی خدادادی، رنه هرنان، رضا محمود آبادی، سه گندو، ویکتور ماتئوس، علیرضا صفری، رضا دهقان
دیدار رفت تیمهای فوتبال پرسپولیس و چادرملو اردکان از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ به میزبانی نماینده اردکان در ورزشگاه تختی تهران آغاز می شود.