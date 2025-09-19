به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس، اسامی ۱۱ بازیکن اصلی سرخپوشان پایتخت در دیدار مقابل چادرملو اردکان از هفته چهارم مسابقات لیگ برتر را به شرح زیر اعلام کرد:

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، حسین ابرقویی، فرشاد احمدزاده، سهیل صحرایی، مارکو باکیچ، میلاد سرلک، محمد امین کاظمیان، علی علیپور، امید عالیشاه (کاپیتان) و اوستون ارونوف.

ذخیره‌ها:

امیررضا رفیعی، یعقوب براجعه، علیرضا عنایت‌زاده، میلاد محمدی، مرتضی پورعلی‌گنجی، یاسین سلمانی، سروش رفیعی، محمد خدابنده‌لو، محمدحسین صادقی، فخریان و ابوالفضل بابایی.

سرمربی: وحید هاشمیان

ترکیب چادرملو: ادسون ماردن، سعید محمدی فر، علیرضا آرتا، علی طاهران، علی خدادادی، رنه هرنان، رضا محمود آبادی، سه گندو، ویکتور ماتئوس، علیرضا صفری، رضا دهقان

دیدار رفت تیم‌های فوتبال پرسپولیس و چادرملو اردکان از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ به میزبانی نماینده اردکان در ورزشگاه تختی تهران آغاز می شود.