به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی خود در مراسم نخستین سالگرد شهید ابراهیم عقیل (حاج عبدالقادر) و فرماندهان شهید یگان رضوان گفت: حضور رژیم صهیونیستی غاصبانه و توسعه طلبانه است و هدف آن تبدیل شدن به بخشی از غرب، ابزاری در دست آمریکا و مترسکی در منطقه است و با توسعه طلبی مانع استقلال منطقه می‌شود. اسرائیل به اوج جنایت و وحشی گری و نادیده گرفتن همه قوانین انسانی، بین المللی و حقوقی رسیده است و این با حمایت کامل و فراگیر دولت آمریکا همراه است. جنگ نرم، تحریم‌ها، توافق مادرید و توافقات آبراهامز نتوانستند به دستاورد سریع و خالصی که آمریکا و اسرائیل می‌خواستند برسند، از این رو، آنها به نسل کشی متوسل شدند.

دبیر کل حزب الله لبنان افزود : پس از حمله به قطر، اکنون مقاومت، نظام‌ها، مردم و هر مانع جغرافیایی و سیاسی در برابر اسرائیل بزرگ وجود داشته باشد، هدفی برای آنهاست و این هدف اکنون شامل فلسطین، لبنان، اردن، مصر، سوریه، عراق، عربستان، یمن و ایران است. همه ما، دولت‌ها، نظام‌ها، مردم و مقاومت، باید با این خطر مقابله کنیم و تنها راه این مقابله اتحاد علیه دشمن مشترک در چارچوب وحدت است. اسرائیل باید به عنوان تهدید شناخته شود و باید دانست که خطر اسرائیل شامل همه است: مقاومت، نظام‌ها، مردم، عرب‌ها، مسلمانان، مسیحیان و همه بشریت.

دبیرکل حزب‌الله: کل منطقه در آستانه یک نقطه عطف قرار دارد

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی خود در مراسم نخستین سالگرد شهید ابراهیم عقیل (حاج عبدالقادر) و فرماندهان شهید یگان رضوان گفت: همه منطقه در آستانه یک نقطه عطف استثنایی و خطرناک سیاسی قرار دارد، زیرا موجودیت اسرائیل که از اوایل قرن بیستم در منطقه ما ایجاد شد، عمیقا در منطقه نفوذ کرده است و این شرایط با حمایت استعماری و متکبرانه‌ای آغاز شد که ابتدا انگلیسی و سپس آمریکایی بود.

تمجید شیخ نعیم قاسم از نقش شهید حاج عبدالقادر

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی خود در مراسم نخستین سالگرد شهید ابراهیم عقیل (حاج عبدالقادر) و شهدای فرماندهان یگان رضوان گفت: شهدای رضوان، شهدای مسیر آزادی قدس، شهدای مسیر آزادی وطن و شهدای کرامت، عزت و شرافت هستند. در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۴، دشمن اسرائیلی به مرکز گردهمایی فرماندهان رضوان در الضاحیه جنوبی حمله کرد و ۱۸ نفر از فرماندهان رضوان و حدود ۵۰ غیرنظامی از مردان، زنان و کودکان شهید شدند که هنوز چهار نفر از آنان مفقود هستند.

دبیر کل حزب الله ادامه داد : شهید حاج عبدالقادر وفاداری، بزرگ بود و در دفع تجاوز سال ۱۹۸۲ ایفای نقش کرد و مسئول آموزش مرکزی حزب الله در اوایل دهه ۱۹۹۰ بود، سپس مسئولیت ستاد و واحد عملیات جبل عامل را از سال ۱۹۹۷ تا پس از آزادی بر عهده داشت و در نبرد انصاریه فرمانده بود و در جنگ ژوئیه و در سوریه در القصیر و قلمون نیز جنگید.

دعوت دبیرکل حزب‌الله از عربستان برای گفت‌و‌گو

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی خود گفت: از سعودی‌ها دعوت می‌کنم تا صفحه‌ی جدیدی در روابط با مقاومت باز کنند که مبتنی بر گفتگویی باشد که مسائل را حل و نگرانی‌ها را پاسخ دهد و منافع را تامین کند. این گفت‌و‌گو باید مبتنی بر این باشد که اسرائیل دشمن است، نه مقاومت و اختلافات گذشته نیز باید به حال تعلیق درآید. به سعودی‌ها می‌گویم سلاح مقاومت علیه دشمن اسرائیلی است، نه لبنان، سعودی یا هیچ مکان یا نهاد دیگری در جهان.